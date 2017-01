FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 16.01.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 16.01.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTEXH3 XFRA DE000A0H08H3 IS.S.E.600 FO.+B.U.ETF A. 0.202 EUREXH2 XFRA DE000A0H08G5 IS.S.E.600 FIN.S.U.ETF A. 0.296 EUREXV8 XFRA DE000A0H08F7 ISH.S.EU.600 C+M U.ETF A. 0.262 EUREXV7 XFRA DE000A0H08E0 IS.S.EU.600 CHEM.U.ETF A. 0.129 EUREXV6 XFRA DE000A0F5UK5 IS.S.E.600 BA.RE.U.ETF A. 0.098 EUREXV1 XFRA DE000A0F5UJ7 IS.S.EU.600 BANK.U.ETF A. 0.155 EURXFRA DE000HLB03H4 LB.HESS.-THR.ZI.EX.01A/14 0.002 %UI2D XFRA DE000A0MQR01 SARASIN-FAIRINVEST-UN.-A 0.700 EURXFRA DE000HSH4V98 HSH NORDBANK MZC 1 15/20 0.000 %XFRA DE000HSH4WA8 HSH NORDBANK MZ 1 15/25 0.000 %ZZRB XFRA LU0585535577 CB GELDMKT DTSCHLAND P EO 2.821 EUR