FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 15.11.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 15.11.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTCOG XFRA CA19239C1068 COGECO COMMUNI.SUB.VTG 0.318 EURSDP XFRA US8660821005 SUMMIT HOTEL PROP. DL-,01 0.145 EURUI20 XFRA DE000A1J9BC9 SENTIX FONDS AKTIE.DTLD 1.100 EURXFRA GB00BYWLQZ51 AUDLEY FDG 16/36 MTN 0.000 %XFRA GB00BYWLR290 AUDLEY FDG 16/36 MTN 0.000 %GGL XFRA US3794631024 GLOBAL WATER RES DL-,01 0.020 EURUO1G XFRA DE000A1W2CK8 GLS BANK AKTIENFONDS A 1.300 EURAD9S XFRA US68557N1037 ORBITAL ATK INC. DL-,01 0.273 EURG8O2 XFRA CA73106R1001 POLARIS INFRASTRUCT. 0.128 EURXFRA US726503AE55 PLAINS A.PIPE. 17/UND.FLR 5.079 EURUKYE XFRA LU1565283667 ARDAGH GROUP E01 0.119 EUREM7 XFRA US29103B1008 EMERALD EXP.EVENTS DL-,01 0.060 EURM6SF XFRA LU0098504490 MULTISELECT WELT-AKT.I 0.120 EUR