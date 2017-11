FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 15.11.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 15.11.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTMSF XFRA US5949181045 MICROSOFT DL-,00000625 0.358 EURLMF XFRA US5355551061 LINDSAY CORP. DL 1 0.256 EUR4J2 XFRA US48020Q1076 JONES LANG LASALLE DL-,01 0.316 EUROCT XFRA US45768S1050 INNOSPEC INC. DL-,01 0.333 EURHR6 XFRA US4219461047 HEALTHCARE RLTY TR. DL-01 0.256 EUR1JB XFRA US31986N1028 1ST CONSTITUTION BANCORP 0.051 EURDUR XFRA US2644115055 DUKE REALTY DL-,01 0.171 EURGLW XFRA US2193501051 CORNING INC. DL -,50 0.132 EURPS1 XFRA US2053061030 COMPUTER PROGRAMS + SYS 0.085 EURCUW XFRA US1985161066 COLUMBIA SPORTSW. DL-,01 0.162 EURHOU XFRA US15189T1079 CENTERPOINT ENERGY INC. 0.228 EURADM XFRA US0394831020 ARCHER DANIELS MIDLAND 0.273 EURWML1 XFRA NO0010571698 WILH.WILHELM.HLDG A NK 20 0.156 EUR04M XFRA US75605Y1064 REALOGY HOLDINGS DL-,01 0.077 EURJ7NE XFRA AT0000497409 SCHOELLERBK ZINSSTR.PL. A 0.500 EUREXVM XFRA DE000A0Q4RZ9 I.EB.R.MONEY MARKET U.ETF 0.207 EUREXHF XFRA DE000A0H0785 IS.E.G.B.C.1.5-10.5 U.ETF 0.379 EUREXX6 XFRA DE000A0D8Q31 I.EB.R.GOV.GE.10.5+ U.ETF 1.096 EUREXHD XFRA DE0006289499 I.EB.R.G.G.5.5-10.5 U.ETF 0.468 EUREXHC XFRA DE0006289481 I.EB.R.GO.G.2.5-5.5 U.ETF 0.320 EUREXHB XFRA DE0006289473 I.EB.R.G.G.1.5-2.5Y U.ETF 0.305 EUREXHA XFRA DE0006289465 ISH.EB.REXX GOV.GER.U.ETF 0.396 EURTOC XFRA CA8849031056 THOMSON REUTERS CORP. 0.294 EURLAV XFRA CA78460T1057 SNC - LAVALIN GRP 0.183 EURPUD XFRA CA74586Q1090 PULSE SEISMIC INC. 0.134 EURVGA XFRA CA3759161035 GILDAN ACTIVEWEAR SV 0.080 EURDO4B XFRA CA25822C2058 DOREL INDS INC. B 0.256 EURKDB XFRA BE0003565737 KBC GROEP N.V. 1.000 EURXFRA GB00BYWLR183 AUDLEY FDG 16/36 MTN 0.000 %DI3G XFRA DE0009797274 ALL.STR.FDS WACHSTUM PLUS 1.565 EURWXI1 XFRA DE0005896922 V/A STIFTUNGSFONDS UI 0.900 EURDI3E XFRA DE0009797258 ALL.STRATEGIEFDS BALANCE 1.085 EURDI3F XFRA DE0009797266 ALL.STRATEGIEFDS WACHSTUM 1.321 EURJ7N6 XFRA AT0000820378 SCHOELLERBK AKTIENF.VAL.T 0.990 EURAP0 XFRA US04316A1088 ARTISAN PART.AS.M.A DL-01 0.512 EUR