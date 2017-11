FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.11.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM15.11.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 14.11.2017.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 15.11.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTRE7 XFRA ZAE000026480 REMGRO LTD. O.N. 0.178 EURMPN XFRA US56585A1025 MARATHON PETROLEUM DL-,01 0.343 EURE3X1 XFRA US30212P3038 EXPEDIA INC. DL-,0001 0.257 EURHG4U XFRA DE0009752311 PION. INV. EURO BD MEDIUM 0.420 EURUIG0 XFRA DE0008491549 BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS 0.200 EURUIGN XFRA DE0008490772 UNIVERSAL FLOOR FUND 0.510 EURUIGG XFRA DE0008490673 DEGUSSA BANK U.-RENTENFD. 1.000 EURUIGF XFRA DE0008483983 MERCK FINCK STIFTUNGSF.UI 1.000 EURU2IC XFRA DE0008483736 FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I 0.250 EURUIGE XFRA DE0008483678 BW-RENTA-INTERNATIONAL-F. 0.500 EURHG4N XFRA DE0008480468 VPV-SPEZIAL PIONEER INV. 1.627 EURHG40 XFRA DE0008472440 VPV-RENT PIONEER INV. 0.615 EUROXND XFRA DE0005547160 ADVISOR GLOBAL 0.180 EURRK1P XFRA AT0000986377 RAIFF.-EUROPA-AKTIEN R A 4.900 EURJ7N1 XFRA AT0000944806 SCHOELLERBANK KURZINV. A 0.100 EURJ7N4 XFRA AT0000913942 SCHOELLERBK AKTIENF.VAL.A 4.000 EURJ7N3 XFRA AT0000913926 SCHOELLERBK ANLEIHEFDS A 0.800 EURJ7N5 XFRA AT0000902424 SCHOELLERBK VORSORGEFDS A 0.500 EURRK1L XFRA AT0000859509 RAIFF.-EOPLUS-RENT RA ST. 0.130 EURFP81 XFRA AT0000857768 SPAEN.IQAM SHORTTERM EORA 0.600 EURFP86 XFRA AT0000857743 SPAE.IQAM SPARTR.M RA 1.750 EURFP8E XFRA AT0000817960 SPAE.IQAM SPARTR.M RT 0.816 EURFP82 XFRA AT0000817952 SPAEN.IQAM SHORTTERM EORT 0.096 EURRK14 XFRA AT0000805387 RAIFF.-EUROPA-AKTIEN R T 3.147 EURRK1K XFRA AT0000805221 RAIFF.-EOPLUS-RENT (R) T 0.063 EURRKCE XFRA AT0000764162 RAIFF.-PAZIFIK-AKT.(R)T 2.919 EURRK1W XFRA AT0000764154 RAIFF.-PAZIF.-AKT.(R)A ST 4.400 EURD1WA XFRA AT0000704176 DWS AUSTRIA VERMOEGENS. T 1.519 EURWYR XFRA US9831341071 WYNN RESORTS LTD DL-,01 0.429 EURSRB XFRA US8552441094 STARBUCKS CORP. 0.257 EURSQI XFRA US8288061091 SIMON PROPERTY GRP PAIRED 1.588 EURRCO XFRA US76122Q1058 RESOURCES CONNECT. DL-,01 0.103 EUROK3 XFRA US6882392011 OSHKOSH CORP. DL -,01 0.206 EURJ7N0 XFRA AT0000612692 SCHOELLERBK AKT.WAEHRG.T 2.273 EURXWM XFRA US6353091076 NTNL CINEMEDIA INC.DL-,01 0.189 EUR