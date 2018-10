FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 15.10.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 15.10.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTEXH4 XFRA DE000A0H08J9 IS.S.E.600 I.G+S.U.ETF A. 0.177 EUREXH3 XFRA DE000A0H08H3 IS.S.E.600 FO.+B.U.ETF A. 0.233 EUREXH2 XFRA DE000A0H08G5 IS.S.E.600 FIN.S.U.ETF A. 0.326 EUREXV8 XFRA DE000A0H08F7 ISH.S.EU.600 C+M U.ETF A. 0.140 EUREXV7 XFRA DE000A0H08E0 IS.S.EU.600 CHEM.U.ETF A. 0.181 EUREXV6 XFRA DE000A0F5UK5 IS.S.E.600 BA.RE.U.ETF A. 0.408 EUREXV1 XFRA DE000A0F5UJ7 IS.S.EU.600 BANK.U.ETF A. 0.096 EURXFRA DE000HSH4UD6 HSH NORDBANK MZC 13 14/29 0.001 %YST XFRA AU000000TPM6 TPG TELECOM LTD 0.012 EURSOV XFRA US53223X1072 LIFE STORAGE INC. DL-,01 0.863 EURGGL XFRA US3794631024 GLOBAL WATER RES DL-,01 0.020 EURZZR9 XFRA LU1302929846 AGIF-ALL.EU.EQ.DI.AMGH2DL 0.067 EUR