Weitere Suchergebnisse zu "Azz":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 15.10.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 15.10.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTXFRA DE000HSH5V22 HSH NORDBANK MZC 20 15/25 0.000 %XFRA DE000HSH5V14 HSH NORDBANK MZC 19 15/20 0.000 %XFRA DE000HSH4QL7 HSH NORDBANK MZC 6 14/21 0.001 %NQ6L XFRA DE0009792143 AMUNDI EUROAKTIEN 2.798 EURNQ65 XFRA DE0007012700 AMUND.DISCOUNT BALANC.ADA 0.694 EURRKC0 XFRA AT0000638986 RAIFF.-EUR.-SM.CAP RA ST. 7.900 EURRP8 XFRA US7496851038 RPM INTERN. INC. DL-,01 0.302 EURO5Q XFRA US6907421019 OWENS CORNING NEW DL-,01 0.181 EURORC XFRA US68389X1054 ORACLE CORP. DL-,01 0.164 EURAI7 XFRA US0024741045 AZZ INC. DL 1 0.147 EURID7 XFRA US45167R1041 IDEX CORP. DL-,01 0.371 EURBNU XFRA US06652K1034 BANKUNITED INC. DL-,01 0.181 EURBMI XFRA US0556301077 BP PRUDHOE BAY ROLTY UBI 1.192 EURHSB XFRA HK0011000095 HANG SENG BK LTD 0.143 EURXFRA DE000HSH29Y6 HSH PB MARKTZI. III 09/19 0.002 %ISPA XFRA DE000A0F5UH1 IS.S.GL.SE.D.100 U.ETF A. 0.241 EUREXX5 XFRA DE000A0D8Q49 IS.DJ U.S.SELEC.DIV.U.ETF 0.345 EUREXX2 XFRA DE0006289317 ISHS ESTXX TELEC.30-15UC. 0.204 EUREXX1 XFRA DE0006289309 ISHS ESTXX BNKS.30-15 UC. 0.022 EUREXSH XFRA DE0002635299 ISH.S.EU.SEL.DIV.30 U.ETF 0.128 EUREXSG XFRA DE0002635281 IS.EO ST.SEL.DIV.30 U.ETF 0.050 EURCPQA XFRA BMG715071343 C.P.POKPHAND -ADJ.- DL-01 0.002 EURFAF9 XFRA LU0319572730 ODDO BHF F.ALLOCAT. DREO 0.439 EUREXI5 XFRA DE000A0Q4R44 IS.S.E.600 R.EST.U.ETF A. 0.078 EUREXV4 XFRA DE000A0Q4R36 IS.S.E.600 HEA.C.U.ETF A. 0.190 EUREXV5 XFRA DE000A0Q4R28 ISH.S.EU.600 A+P U.ETF A. 0.262 EUREXH9 XFRA DE000A0Q4R02 ISH.S.EU.600 UTI.U.ETF A. 0.364 EUREXV9 XFRA DE000A0H08S0 ISH.S.EU.600 T+L U.ETF A. 0.105 EUREXV2 XFRA DE000A0H08R2 ISH.S.EU.600 TEL.U.ETF A. 0.479 EUREXV3 XFRA DE000A0H08Q4 ISH.S.EU.600 TEC.U.ETF A. 0.120 EUREXH8 XFRA DE000A0H08P6 ISH.S.EU.600 RET.U.ETF A. 0.100 EUREXH7 XFRA DE000A0H08N1 ISH.S.E.600 P+HG U.ETF A. 0.452 EUREXH1 XFRA DE000A0H08M3 IS.S.E.600 OIL+G.U.ETF A. 0.280 EUREXH6 XFRA DE000A0H08L5 IS.S.E.600 MEDIA U.ETF A. 0.218 EUREXH5 XFRA DE000A0H08K7 IS.S.E.600 INSUR.U.ETF A. 0.164 EUR