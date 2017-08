FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.08.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM15.08.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 14.08.2017.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 15.08.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTGGL XFRA US3794631024 GLOBAL WATER RES DL-,01 0.020 EURNNA XFRA AU000000MFG4 MAGELLAN FINL GRP 0.315 EURG8O2 XFRA CA73106R1001 POLARIS INFRASTRUCT. 0.119 EUR45B XFRA US09225M1018 BLACK STONE MINER.LP UTS 0.266 EURUKYE XFRA LU1565283667 ARDAGH GROUP E01 0.119 EUREM7 XFRA US29103B1008 EMERALD EXP.EVENTS DL-,01 0.060 EUR