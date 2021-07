Das Instrument F9SA US3133542015 FGC UES PJSC GDR REGS EQUITY wird cum Dividende/Zinsen gehandelt am 14.07.2021 und ex Dividende/Zinsen am 15.07.2021 The instrument F9SA US3133542015 FGC UES PJSC GDR REGS EQUITY has its pre-dividend/interest day on 14.07.2021 and its ex-dividend/interest day on 15.07.2021