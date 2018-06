FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 15.06.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 15.06.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTT2G XFRA DE0005216907 TRADEGATE AG O.N. 0.630 EUREXSA XFRA DE0002635307 ISH.STOX.EUROPE 600 U.ETF 0.442 EUREXHE XFRA DE0002635265 ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF 0.254 EURJIX XFRA CNE1000003K3 JIANGXI COPPER CO. -H-YC1 0.026 EURD1Y XFRA CNE1000002N9 CHINA NATL BUIL. M. H YC1 0.013 EURD7N XFRA CNE100000114 CHINA MOLYBDENUM H YC-,20 0.010 EUR6HW XFRA PLBH00000012 BK HANDLOWY W WARS. ZY 4 0.961 EUREJF XFRA KYG2920K1013 ECOGREEN INTL GRP HD-,10 0.004 EURTZ3 XFRA US8905161076 TOOTSIE ROLL DL-,69044 0.076 EURXQB XFRA US02208R1068 ALTRA INDL MOTION DL-,001 0.144 EUR12P XFRA US7080621045 PENNANTPARK INVT DL-,001 0.152 EUR8BK XFRA US0925331086 BLACKROCK C.INVT. DL-,001 0.152 EURLN3 XFRA US47233W1099 JEFFERIES FINL GRP DL 1 0.085 EUR4WK XFRA CNE100002383 WENZHOU KANG.HOSP.H YC 1 0.020 EUR22P XFRA US70806A1060 PENNANTPARK FLOAT.RATE C. 0.080 EUR1M0 XFRA US4074971064 HAMILTON LANE INC DL-,001 0.180 EURGPV XFRA NL0012235980 GRIFFIN PREMIUM RE N.V. 0.070 EURBRP XFRA US1295001044 CALERES INC. DL-,01 0.059 EURZZR9 XFRA LU1302929846 AGIF-ALL.EU.EQ.DI.AMGH2DL 0.062 EURANS XFRA FR0013258589 ANTALIS INTERNAT. EO 1 0.080 EUR