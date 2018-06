Weitere Suchergebnisse zu "Hess":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.06.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM15.06.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 14.06.2018.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 15.06.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTRKC9 XFRA AT0000677901 RAIFF.-NACHHALT.-AKT.RAST 1.260 EURM9X XFRA US96524V1061 WHITEHORS.FIN.INC.DL-,001 0.302 EURUNH XFRA US91324P1021 UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 0.765 EURS9Q XFRA US8485741099 SPIRIT AERO.HLDGS A DL-01 0.102 EURNFA XFRA US6323471002 NATHAN'S FAMOUS DL-,01 0.213 EUR4I31 XFRA AT0000810445 AMUNDI EUROPA STOCK T 0.051 EURHU3 XFRA US4461501045 HUNTINGTON BANCSHS DL-,01 0.094 EURAHC XFRA US42809H1077 HESS CORP. DL 1 0.213 EURGR3 XFRA US3976241071 GREIF INC. CL.A 0.357 EURGEC XFRA US3696041033 GENL EL. CO. DL -,06 0.102 EURFC6A XFRA US31946M1036 FIRST CITIZ.BCSHS A DL1 0.298 EURDGY XFRA US2333311072 DTE EN. CO. 0.750 EURCP5 XFRA US1689051076 CHILDREN'S PLACE INC. 0.425 EURYC8 XFRA US1686151028 CHICO'S FAS INC. DL-,01 0.072 EURMRO XFRA US0373763087 MOSENERGO ADR/50 RL 1 0.114 EURXPH XFRA US0320951017 AMPHENOL CORP. A DL-,001 0.196 EURCRP XFRA HK0836012952 CHINA RES POWER HLDGS 0.081 EURHPBK XFRA DE000A0L1NN5 HELIAD EQ.PARTN. NA O.N. 0.200 EUREXXW XFRA DE000A0H0744 IS.DJ AS.PAC.S.D.30 U.ETF 0.427 EUREXXV XFRA DE000A0F5UG3 IS.DJ EUROZ.SUST.SC.U.ETF 0.078 EUREXXT XFRA DE000A0F5UF5 ISHARES NASDAQ-100 U.ETF 0.064 EUREXSE XFRA DE000A0D8QZ7 ISH.S.EUR.SMALL 200 U.ETF 0.265 EUREXXX XFRA DE000A0D8Q23 ISHARES ATX UCITS ETF 0.123 EUREXSI XFRA DE000A0D8Q07 ISHARES EURO STOXX U.ETF 0.309 EURMLP XFRA DE0006569908 MLP SE INH. O.N. 0.200 EUREXI3 XFRA DE0006289390 IS.DJ INDUST.AVERAG.U.ETF 0.572 EUREXI2 XFRA DE0006289382 IS.DJ GLOB.TITAN.50 U.ETF 0.190 EUREXSD XFRA DE0005933998 ISH.S.EUROP.MID 200 U.ETF 0.460 EUREXSC XFRA DE0005933980 ISH.S.EUR.LARGE 200 U.ETF 0.469 EUREXI1 XFRA DE0005933964 ISHARES SLI UCITS ETF DE 0.460 EUREXW1 XFRA DE0005933956 ISHARES EO STOXX 50 U.ETF 0.300 EUREXW3 XFRA DE0005933949 ISH.STOXX EUROPE 50 U.ETF 0.391 EUREDD3 XFRA DE0005647937 EDDING AG O.N. VZO O.N. 2.150 EURCOK XFRA DE0005419105 CANCOM SE O.N. 1.000 EURBFV XFRA DE0005221303 BERL.EFFEKTENGES.AG O.N. 0.600 EUR