FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 15.05.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 15.05.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTMPN XFRA US56585A1025 MARATHON PETROLEUM DL-,01 0.384 EURSRI XFRA HK0000083920 SUN ART RETAIL GROUP 0.017 EURSFK XFRA FR0011950682 SERGEFERRARI GROUP EO-,40 0.080 EURKPSN XFRA BE0974274061 KINEPOLIS GRP SA 0.910 EUR2CK XFRA KYG217651051 CK HUTCHISON HLDGS 0.220 EUR1CK XFRA KYG2177B1014 CK ASSET HLDGS O.N. 0.136 EURXFRA DE000HSH3Z20 HSH NORDBANK INF VI 12/19 0.002 %TGR XFRA US9884981013 YUM BRANDS 0.300 EURM1I XFRA US55303J1060 MGP INGREDIENTS INC.(NEW) 0.067 EURANP XFRA US0375981091 APOGEE ENTERPRISES DL-333 0.131 EURTT6 XFRA US88162G1031 TETRA TECH INC. DL-,01 0.100 EURDYH XFRA US87612E1064 TARGET CORP. DL-,0833 0.517 EURSG6 XFRA US81663A1051 SEMGROUP CORP. A DL-,01 0.394 EURRRC XFRA US7588491032 REGENCY CENT DL-,01 0.463 EURBEM XFRA US5766901012 MATERION CORP. DL 1 0.088 EURUSS XFRA US5658491064 MARATHON OIL DL 1 0.042 EURMANC XFRA US5616411014 MAN SE UNSP.ADR 1/10 0.316 EURUL7H XFRA LU0078042610 CS I.12-CSLPF YI.CHF A 0.502 EURHR6 XFRA US4219461047 HEALTHCARE RLTY TR. DL-01 0.250 EURGRA XFRA US38388F1084 GRACE + CO., W.R. (DEL.) 0.200 EURDUR XFRA US2644115055 DUKE REALTY DL-,01 0.167 EUREDC XFRA US2091151041 CONSOLIDATED EDISON 0.597 EURXCIA XFRA US16945R1041 CN UNICOM(HK)LTD.H ADR/10 0.069 EURXCQ XFRA US1270971039 CABOT OIL + GAS DL-,10 0.050 EURI93 XFRA TH1027010012 INDORAMA VENT. -FGN- BA 1 0.014 EUROUE1 XFRA SG2B80958517 OUE SD-.20 0.013 EURI8D XFRA SG1S48927937 ISDN HLDGS LTD SD -,05 0.004 EURC44 XFRA KYG2113L1068 CHIN.RES CEMENT HLD (NEW) 0.017 EURNI9 XFRA JP3686800008 NIPPON SHEET GLASS 0.153 EURCMZ XFRA IL0010952641 CAMTEK LTD. 0.117 EURT9Q XFRA ID1000104003 TOTAL BANGUN PER. RP100 0.003 EURWAY XFRA HK0218001102 SHENWAN HONGYUAN (HK)LTD. 0.006 EUR04M XFRA US75605Y1064 REALOGY HOLDINGS DL-,01 0.075 EURF5D XFRA FR0000064578 FONCIERE D.REGI.INH. EO 3 4.500 EUR2RM XFRA US75524W1080 RE/MAX HLDGS A DL -,0001 0.167 EUR