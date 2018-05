FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.05.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM15.05.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 14.05.2018.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 15.05.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTMPN XFRA US56585A1025 MARATHON PETROLEUM DL-,01 0.385 EURSRI XFRA HK0000083920 SUN ART RETAIL GROUP 0.017 EURSFK XFRA FR0011950682 SERGEFERRARI GROUP EO-,40 0.080 EURKPSN XFRA BE0974274061 KINEPOLIS GRP SA 0.910 EUR2CK XFRA KYG217651051 CK HUTCHISON HLDGS 0.221 EURXFRA DE000HSH3Z20 HSH NORDBANK INF VI 12/19 0.002 %TGR XFRA US9884981013 YUM BRANDS 0.301 EURM1I XFRA US55303J1060 MGP INGREDIENTS INC.(NEW) 0.067 EURANP XFRA US0375981091 APOGEE ENTERPRISES DL-333 0.132 EURTT6 XFRA US88162G1031 TETRA TECH INC. DL-,01 0.100 EURDYH XFRA US87612E1064 TARGET CORP. DL-,0833 0.519 EURSG6 XFRA US81663A1051 SEMGROUP CORP. A DL-,01 0.396 EURRRC XFRA US7588491032 REGENCY CENT DL-,01 0.465 EURBEM XFRA US5766901012 MATERION CORP. DL 1 0.088 EURUSS XFRA US5658491064 MARATHON OIL DL 1 0.042 EURMANC XFRA US5616411014 MAN SE UNSP.ADR 1/10 0.317 EURUL7H XFRA LU0078042610 CS I.12-CSLPF YI.CHF A 0.503 EURHR6 XFRA US4219461047 HEALTHCARE RLTY TR. DL-01 0.251 EURGRA XFRA US38388F1084 GRACE + CO., W.R. (DEL.) 0.201 EURDUR XFRA US2644115055 DUKE REALTY DL-,01 0.167 EUREDC XFRA US2091151041 CONSOLIDATED EDISON 0.599 EURXCQ XFRA US1270971039 CABOT OIL + GAS DL-,10 0.050 EURI93 XFRA TH1027010012 INDORAMA VENT. -FGN- BA 1 0.014 EUROUE1 XFRA SG2B80958517 OUE SD-.20 0.013 EURI8D XFRA SG1S48927937 ISDN HLDGS LTD SD -,05 0.004 EURCMZ XFRA IL0010952641 CAMTEK LTD. 0.117 EURT9Q XFRA ID1000104003 TOTAL BANGUN PER. RP100 0.003 EURWAY XFRA HK0218001102 SHENWAN HONGYUAN (HK)LTD. 0.006 EUR04M XFRA US75605Y1064 REALOGY HOLDINGS DL-,01 0.075 EURF5D XFRA FR0000064578 FONCIERE D.REGI.INH. EO 3 4.500 EUR2RM XFRA US75524W1080 RE/MAX HLDGS A DL -,0001 0.167 EURETBB XFRA FR0012740983 BNPPE EUR.ST.50 U.ETF DEO 1.190 EUREXVM XFRA DE000A0Q4RZ9 I.EB.R.MONEY MARKET U.ETF 0.237 EUREXHF XFRA DE000A0H0785 IS.E.G.B.C.1.5-10.5 U.ETF 0.288 EUREXX6 XFRA DE000A0D8Q31 I.EB.R.GOV.GE.10.5+ U.ETF 1.063 EUR