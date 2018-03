FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 15.03.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 15.03.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST1C9 XFRA CA1249003098 CCL IND. INC. CL.-B- 0.081 EURC83 XFRA US13462K1097 CAMPING WORLD CL.A DL-,01 0.124 EURPXS XFRA AU000000PGC4 PARAGON CARE LTD 0.007 EURFWG XFRA AU000000ASL2 AUSDRILL LTD 0.022 EUR8OM XFRA GB00BQVC8B38 OM ASSET MGMT DL -,001 0.073 EUR95C XFRA US1438731077 CAROLINA FI.CORP.NE.DL-01 0.040 EURIUSA XFRA IE0031442068 ISHS-S+P 500 DL D 0.080 EURIQQE XFRA IE00B0M63177 IS MSCI EM U.ETF USD D 0.081 EURIQQW XFRA IE00B0M62Q58 ISHS-MSCI WORLD DL D 0.091 EUR0DI XFRA US50189K1034 LCI INDS DL-,01 0.444 EURWY51 XFRA US1255251050 CIM COMM. TR. SBI DL-,001 0.101 EURMRY XFRA NZMRPE0001S2 MERCURY NZ LTD. 0.042 EUR9HI XFRA US4315711089 HILLENBRAND IND. 0.168 EURTDA1 XFRA US8794338298 TEL. DATA SYS NEW DL-,01 0.129 EURPG9 XFRA AU000000PGR2 PAS GROUP LTD., THE 0.010 EUR0BS XFRA AU000000BAP9 BAPCOR LTD. 0.045 EURC38 XFRA GB00B8VZXT93 CREST NICHOLS.HLDGS LS-05 0.246 EURPP4A XFRA PR7331747001 POPULAR INC. NEW DL 6 0.202 EURXMLP XFRA DE000A1XE2Q3 ETFS US EN.INF.MLP GO DZ 0.082 EURSMLD XFRA DE000A119M42 SOURCE-S.M.US E.I.MLP BDZ 0.903 EURIH1 XFRA AU000000ING6 INGHAMS GROUP LTD. O.N. 0.061 EURSRJ XFRA US8472151005 SPARTANNASH CO. 0.145 EURUI2N XFRA DE000A1W9A77 PRISMA AKTIV UI R 2.420 EURILE XFRA US44967H1014 ILG INC. DL-,01 0.141 EURBB1 XFRA US0684631080 BARRETT BUS. SVCS DL-,01 0.202 EUREUNW XFRA IE00B66F4759 IS EO H.Y.CO.BD U.ETF EOD 1.831 EURTK9 XFRA FI4000197934 TOKMANNI GROUP CORP 0.410 EURGL9 XFRA IE0000669501 GLANBIA PLC EO 0,06 0.161 EURLDCE XFRA IE00BP9F2J32 PFIS ETF-P.LD EO C.B. EOI 0.138 EURSP1 XFRA US73278L1052 POOL CORP. DL-,001 0.299 EURXT1 XFRA US1265011056 CTS CORP. 0.032 EUR22T XFRA US87244T1097 TICC CAPITAL CORP. DL-,01 0.162 EUR8TC XFRA US87238Q1031 TCP CAPITAL CORP.DL -,001 0.291 EURD500 XFRA DE000A141DW0 SOURCE-S.S+P 500 DZ 0.096 EURSS8 XFRA US8631111007 STRATTEC SECURITY DL-,01 0.113 EUR