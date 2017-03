FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.03.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM15.03.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 14.03.2017.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 15.03.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTOC5 XFRA AU000000COH5 COCHLEAR LTD 0.922 EUR8OM XFRA GB00BQVC8B38 OM ASSET MGMT DL -,001 0.075 EUR1RW XFRA AU000000RWH6 ROYAL WOLF HLDGS LTD 0.018 EUR9HI XFRA US4315711089 HILLENBRAND IND. 0.192 EURTDA1 XFRA US8794338298 TEL. DATA SYS NEW DL-,01 0.145 EURST2 XFRA US8641591081 STURM RUGER CO. INC. DL1 0.412 EURD9W XFRA US23334L1026 DSW INC. CLASS A 0.187 EURGA7 XFRA CA00900Q1037 AIMIA INC. 0.139 EURPP4A XFRA PR7331747001 POPULAR INC. NEW DL 6 0.234 EURUI2N XFRA DE000A1W9A77 PRISMA AKTIV UI R 2.420 EURCPB XFRA US12634H1014 CPI CARD GROUP DL-,001 0.042 EURHDE XFRA AU000000BRG2 BREVILLE GROUP LTD 0.110 EURMJF XFRA US6284641098 MYERS IND. INC. 0.127 EURXQB XFRA US02208R1068 ALTRA INDL MOTION DL-,001 0.141 EURXT1 XFRA US1265011056 CTS CORP. 0.037 EUR1N4 XFRA US6475511001 NEW MOUNTAIN FINAN.DL-,01 0.319 EUR8TC XFRA US87238Q1031 TCP CAPITAL CORP.DL -,001 0.337 EURTG9 XFRA AU000000CWY3 CLEANAWAY WASTE MNGMT 0.007 EURSS8 XFRA US8631111007 STRATTEC SECURITY DL-,01 0.131 EURGGL XFRA US3794631024 GLOBAL WATER RES DL-,01 0.021 EURHZ8 XFRA US45774W1080 INSTEEL INDS INC. 0.028 EUR8CW XFRA US22822V1017 CROWN CASTLE INTL 0.890 EUR