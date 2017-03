FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.03.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM15.03.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 14.03.2017.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 15.03.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTG4RA XFRA US0595201064 BANCO DE CHILE ADR/600 2.532 EURAK1 XFRA US0311001004 AMETEK INC. DL-,01 0.084 EURA5E XFRA US02916P1030 AMERICAN RAILCAR DL-,01 0.375 EURKEE XFRA JP3236200006 KEYENCE CORP. 0.613 EURW9C XFRA CA21037X1006 CONSTELLATION SOFTWARE 0.937 EURGNN XFRA DK0010272632 GN STORE NORD A/S NAM.DK1 0.155 EURFQV XFRA US84863T1060 SPOK HLDGS INC. DL-,0001 0.117 EUREXXW XFRA DE000A0H0744 IS.DJ AS.PAC.S.D.30 U.ETF 0.283 EUREXXV XFRA DE000A0F5UG3 IS.DJ EUROZ.SUST.SC.U.ETF 0.026 EUREXXT XFRA DE000A0F5UF5 ISHARES NASDAQ-100 U.ETF 0.113 EUREXXU XFRA DE000A0F5UE8 IS.DJ CHINA OFFS.50 U.ETF 0.011 EUREXSE XFRA DE000A0D8QZ7 ISH.S.EUR.SMALL 200 U.ETF 0.079 EUREXSI XFRA DE000A0D8Q07 ISHARES EURO STOXX U.ETF 0.202 EUREXI3 XFRA DE0006289390 IS.DJ INDUST.AVERAG.U.ETF 0.718 EUREXI2 XFRA DE0006289382 IS.DJ GLOB.TITAN.50 U.ETF 0.126 EUREXSD XFRA DE0005933998 ISH.S.EUROP.MID 200 U.ETF 0.113 EUREXSC XFRA DE0005933980 ISH.S.EUR.LARGE 200 U.ETF 0.093 EUREXI1 XFRA DE0005933964 ISHARES SLI UCITS ETF DE 0.099 EUREXW1 XFRA DE0005933956 ISHARES EO STOXX 50 U.ETF 0.156 EUREXW3 XFRA DE0005933949 ISH.STOXX EUROPE 50 U.ETF 0.097 EUREXSA XFRA DE0002635307 ISH.STOX.EUROPE 600 U.ETF 0.118 EUREXHE XFRA DE0002635265 ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF 0.259 EUR4Q2 XFRA US7476191041 QUANEX BUILD. PRODS DL-01 0.037 EURMX5 XFRA CA59151K1084 METHANEX CORP. 0.258 EURLKT XFRA CA54928Q1081 LUCARA DIAMOND CORP. 0.017 EURDO4B XFRA CA25822C2058 DOREL INDS INC. B 0.281 EURC7W XFRA CA13677F1018 CDN WESTERN BANK 0.160 EURCRC XFRA CA1363851017 CDN NAT. RES LTD 0.192 EUR1C9 XFRA CA1249003098 CCL IND. INC. CL.-B- 0.401 EURH4W XFRA BMG507361001 JARDINE MATH. HLDG DL-,25 1.050 EURHLH XFRA BMG4587L1090 H.K. LD HLDGS DL -,10 0.122 EURGUO XFRA BMG420981224 GUOCO GRP LTD DL-,50 0.362 EURDFA1 XFRA BMG2624N1535 DAIRY FARM INTL DL-,056 0.136 EURC83 XFRA US13462K1097 CAMPING WORLD CL.A DL-,01 0.144 EURCSJ XFRA AU000000CSL8 CSL LTD 0.594 EUR