FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.03.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM15.03.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 14.03.2017.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 15.03.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTXFRA DE000HSH4F80 HSH NORDBANK INFL V 13/19 0.001 %NQL1 XFRA ZAE000117321 NEW BIDVEST NEW RC-,05 0.162 EURHAM1 XFRA ZAE000015228 HARMONY GOLD MNG RC-,50 0.036 EURHY7 XFRA ZAE000012084 SHOPRITE HLD LTD RC 1,134 0.129 EURSAOA XFRA ZAE000006896 SASOL LTD 0.343 EURAJM XFRA US0326572072 ANALOGIC CORP. DL -,05 0.094 EURRK1Z XFRA AT0000859541 RAIFFEISEN-EO-SHTT.R.RAST 0.650 EURRK1B XFRA AT0000859525 RAIFF.-GLOBAL-AKT.R A ST. 6.370 EURRYQ XFRA US75508B1044 RAYONIER ADV. MATERIALS 0.066 EURWD5 XFRA US98310W1080 WYNDHAM WORLDWIDE DL -,01 0.544 EURWFK XFRA US9814751064 WORLD FUEL SVCS DL-,01 0.056 EURW3U XFRA US9598021098 WESTERN UNION CO. DL-,01 0.164 EURS9W XFRA CA8204391079 SHAWCOR LTD NEW 0.105 EURF1EF XFRA US31620R3030 FIDELITY NATL FINL. FNF 0.234 EURT70 XFRA US8946501009 TREDEGAR CORP. 0.103 EURJ4S XFRA US8385181081 SOUTH JERSEY IND. DL 1,25 0.255 EURSAO XFRA US8038663006 SASOL LTD ADR/1 O.N. 0.348 EURRHO6 XFRA US7711951043 ROCHE HLDG SP.ADR 1/8 0.954 EURRN6 XFRA US75970E1073 RENASANT CORP. DL 5 0.169 EURRA6 XFRA US7549071030 RAYONIER INC. 0.234 EURPPY XFRA US7436061052 PROSPERITY BANCSHS DL 1 0.319 EURTPB XFRA US7429621037 PRIVATEBANCORP INC. 0.009 EURNO8 XFRA US6370711011 NATL OILWELL VARCO DL-,01 0.047 EURNAQ XFRA US6311031081 NASDAQ INC. DL -,01 0.300 EURLDU XFRA US51476K1034 LANDAUER INC. DL-,10 0.258 EURJO3 XFRA US4811651086 JOY GLOBAL INC. DL 1 0.009 EURHAM XFRA US4132163001 HARMONY GD MNG ADRRC,-50 0.036 EURGR3 XFRA US3976241071 GREIF INC. CL.A 0.394 EURZGY XFRA US31620M1062 FIDELITY NATL INF. SVCS 0.272 EURFDN XFRA US29275Y1029 ENERSYS DL-,01 0.164 EUREPG XFRA US2836778546 EL PASO ELECTRIC CO 0.291 EURWCE XFRA US1251411013 CECO ENVIRONMTL DL-,01 0.070 EURBMTA XFRA US1104481072 BRIT.AMER.TOBACCO ADR/2 1.385 EUR4B3 XFRA US0893021032 BIG LOTS DL-,01 0.234 EURBBY XFRA US0758961009 BED BATH + BEYOND DL-,01 0.117 EUR