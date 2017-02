FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 15.02.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 15.02.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTOD6C XFRA DE000A0RHE28 WBG-D-FDS SMA.+MIDC.DTL R 1.310 EURLXAP XFRA LU0081500794 ALL.GI.III-AL.EM.EUR.A EO 0.911 EURU2IP XFRA DE0009848424 FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS 0.040 EUREZTJ XFRA DE0005317333 HANNOVERSCHEMAXINVEST 0.760 EUREZTG XFRA DE0005317325 HANNOVERSCHEMEDIUMINVEST 0.840 EUREZT7 XFRA DE0005317317 HANNOVERSCHEBASISINVEST 0.410 EURUIG8 XFRA DE0005317135 ACATIS 5 STERNE-UNIV.-FDS 0.400 EURG4NC XFRA AT0000973029 H+A PRIME VALUES INC.A EO 1.720 EURG4NA XFRA AT0000803689 H+A PRIME VAL.GROWTH EO A 1.160 EURGEG XFRA US36162J1060 GEO GROUP INC. DL -,01 0.659 EURU2IG XFRA DE0009781872 STARCAPITAL BONDVALU.UI A 0.720 EUROSR XFRA DE000LED4000 OSRAM LICHT AG NA O.N. 1.000 EURWW1 XFRA US9807451037 WOODWARD INC. DL-,001455 0.118 EUR3V64 XFRA US92826C8394 VISA INC. CL. A DL -,0001 0.155 EURUTC1 XFRA US9130171096 UTD TECHN. DL 1 0.621 EURMMM XFRA US88579Y1010 3M CO. DL-,01 1.106 EURTT6 XFRA US88162G1031 TETRA TECH INC. DL-,01 0.085 EURNRT XFRA US8810052014 TERRA NITROGEN COM.UTS 1.148 EURSYM XFRA US8715031089 SYMANTEC CORP. DL-,01 0.071 EURSEZ XFRA US84756N1090 SPECTRA ENERG. PARTN. LP 0.648 EURPI7 XFRA US74164M1080 PRIMERICA INC. DL-,01 0.179 EURPBW XFRA US7244791007 PITNEY-BOWES INC. DL 1 0.176 EURPJR XFRA US7240781002 PIPER JAFFRAY DL-,01 0.294 EURUA9 XFRA US70959W1036 PENSKE AUTOMOTIVE DL-0001 0.282 EUR5AH XFRA US6984771062 PANHAND.OIL+GAS DL-,01666 0.038 EURPPQ XFRA US6935061076 PPG IND. INC. DL 1,666 0.376 EURNQI XFRA US6400791090 NEENAH PAPER INC. DL-,01 0.348 EURDUT XFRA US6153691059 MOODY'S CORP DL-,01 0.358 EURMNK XFRA US6031581068 MINERALS TECHS DL-,10 0.047 EUR3HM XFRA US55354G1004 MSCI INC. A DL-,01 0.263 EURLDS XFRA US5150981018 LANDSTAR SYS DL-,01 0.085 EURLTP XFRA US5021751020 LTC PTIES INC. DL-,01 0.179 EURJEG XFRA US4698141078 JACOBS ENGINEERING DL 1 0.141 EURIFXA XFRA US45662N1037 INFINEON TECHNOLOGIES ADR 0.217 EURHS1 XFRA US4219061086 HEALTHCARE SVCS GRP.DL-01 0.175 EUR