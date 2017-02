FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.02.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM15.02.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 14.02.2017.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 15.02.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTVEG XFRA US92763M1053 VIPER ENERGY PARTNERS UTS 0.242 EUR8AF XFRA US02504D1081 AMER.CAP.SEN.FLOAT.DL-,01 0.091 EUR22P XFRA US70806A1060 PENNANTPARK FLOAT.RATE C. 0.089 EUROD6L XFRA DE000A0MS7D8 DEGUSSA BK PTF.PRIV.AKTIV 0.750 EURYFP5 XFRA DE000A2AGM26 ABSOL.RET.MULTI PR.F.AK R 0.200 EURITBA XFRA US45262P1021 IMPERIAL BRANDS PLC ADR/1 0.638 EURG8O2 XFRA CA73106R1001 POLARIS INFRASTRUCT. 0.113 EUR45B XFRA US09225M1018 BLACK STONE MINER.LP UTS 0.270 EURU2IJ XFRA DE000A1J9EP5 LEONARDO UI A 1.820 EUR