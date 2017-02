FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.02.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM15.02.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 14.02.2017.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 15.02.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTCLE XFRA US1423391002 CARLISLE COS. INC. DL 1 0.329 EURCNH XFRA US1261171003 CNA FIN. DL 2,50 2.114 EURC4F XFRA US1252691001 CF INDS HLDGS DL-,01 0.282 EURAFRF XFRA FR0011453463 AIR FRANCE-KLM 13-23 CV 0.209 EURLTD XFRA US5017971046 L BRANDS INC. DL-,50 0.564 EURZEGA XFRA US0463531089 ASTRAZENECA DL-,25 SP.ADR 0.893 EURAIV XFRA US03748R1014 APARTM.INV. MGMT A DL-,01 0.338 EURD2MN XFRA US26441C2044 DUKE EN.CORP.NEW DL -,001 0.803 EURWXIE XFRA DE000A1C2XN2 BERENB.EUROP.EQUITIES R 1.770 EURTUI1 XFRA DE000TUAG000 TUI AG NA O.N. 0.630 EURWXI8 XFRA DE000A1C5D21 BERENBERG EM EQUITY R 6.000 EUREXVM XFRA DE000A0Q4RZ9 I.EB.R.MONEY MARKET U.ETF 0.242 EUREXHK XFRA DE000A0H08C4 IS.EO GO.BD.C.10.5+ U.ETF 1.030 EUREXHJ XFRA DE000A0H08B6 IS.E.G.B.C.5.5-10.5 U.ETF 0.584 EUREXHH XFRA DE000A0H08A8 IS.EO G.B.C.2.5-5.5 U.ETF 0.233 EUREXHG XFRA DE000A0H0793 IS.EO G.B.C.1.5-2.5 U.ETF 0.310 EUREXHF XFRA DE000A0H0785 IS.E.G.B.C.1.5-10.5 U.ETF 0.515 EUREXX6 XFRA DE000A0D8Q31 I.EB.R.GOV.GE.10.5+ U.ETF 1.190 EUREXHD XFRA DE0006289499 I.EB.R.G.G.5.5-10.5 U.ETF 0.413 EUREXHC XFRA DE0006289481 I.EB.R.GO.G.2.5-5.5 U.ETF 0.393 EUREXHB XFRA DE0006289473 I.EB.R.G.G.1.5-2.5Y U.ETF 0.341 EUREXHA XFRA DE0006289465 ISH.EB.REXX GOV.GER.U.ETF 0.504 EUR7HC XFRA CA4369131079 HOME CAP. GRP INC. 0.187 EUR2GE XFRA CA37252B1022 GENWORTH MI CANADA INC. 0.316 EURDNE XFRA AU000000DOW2 DOWNER EDI 0.086 EURCWG XFRA US1651851099 CHESAP.GRANITE W.TR.U.B.I 0.086 EURO3T XFRA US6740012017 OAKTREE CAPITAL GRP CL.A 0.592 EUR0H5 XFRA US40416E1038 HCI GROUP INC. DL O.N. 0.329 EUR1S2 XFRA CA83125J1049 SLEEP COUN.CANA.HLDG.INC. 0.108 EURSHY1 XFRA US79971C2017 SANCHEZ PROD. PART. UTS 0.405 EURTE1 XFRA US09073M1045 BIO-TECHNE CORP. DL-,01 0.301 EURNN2 XFRA US6293371067 NN INC. DL-,01 0.066 EURCE4 XFRA US16411W1080 CHEN.EN.P.H.RE.LTD LI.IN. 0.019 EUR3PZ1 XFRA US74731Q1031 PZENA INV.MANAG. CL A 0.263 EUR5UI XFRA US91359V1070 UNIV.INS.HLD DL-,01 0.132 EUR