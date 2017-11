Weitere Suchergebnisse zu "Enbridge":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.11.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM14.11.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 13.11.2017.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 14.11.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTENY XFRA US1717981013 CIMAREX ENERGY DL-,01 0.069 EURCXU XFRA US1713401024 CHURCH + DWIGHT CO. DL 1 0.163 EURCF2 XFRA US1630721017 CHEESECAKE FACTORY DL-,01 0.249 EURC4F XFRA US1252691001 CF INDS HLDGS DL-,01 0.258 EURBE7 XFRA US0814371052 BEMIS COMPANY INC. 0.258 EURSR41 XFRA MHY7546A1221 SCORPIO BULKERS DL-,01 0.017 EUROWQ XFRA US0389231087 ARBOR RLTY TR.INC. DL-,01 0.163 EURAT4 XFRA US03820C1053 APPLIED IND. TECHS 0.249 EURITKA XFRA US03524A1088 ANHEUSER-BUSCH INBEV ADR 1.592 EURFDK XFRA US0298991011 AMERICAN STAT.WTR DL 2,50 0.219 EURAGJ XFRA US0010841023 AGCO CORP. DL-,01 0.120 EURAFL XFRA US0010551028 AFLAC INC. DL -,10 0.387 EURAJXA XFRA NL0000018034 AFC AJAX N.V. EO -,45 0.240 EURFDM XFRA KYG367381053 FRESH DEL MONTE PROD. 0.129 EUR0SU XFRA US86722Y1010 SUNCOKE ENER.P.UTS DL-,01 0.510 EUR3P7 XFRA DK0060252690 PANDORA A/S DK 1 1.209 EUR2RM XFRA US75524W1080 RE/MAX HLDGS A DL -,0001 0.155 EURSWC XFRA CA82028K2002 SHAW COMM. N-VTG B 0.067 EUR2GE XFRA CA37252B1022 GENWORTH MI CANADA INC. 0.319 EUREN3 XFRA CA29250N1050 ENBRIDGE INC. 0.413 EUR9CO XFRA CA2208741017 CORUS ENTERTAIN.B NVTG 0.064 EURQNC1 XFRA CA0985461049 BONTERRA ENERGY CORP. 0.068 EURDHU XFRA BMG0585R1060 ASSURED GUARANTY DL-,01 0.122 EUR1NBA XFRA BE0974293251 ANHEUSER-BUSCH INBEV 1.600 EURICA XFRA AU000000ORI1 ORICA LTD. 0.184 EURDLLN XFRA US2578672006 DONNELLEY NEW DL 1,25 0.120 EURAEBA XFRA US0185223007 ALLETE INC. NEW 0.460 EUR2L3 XFRA US50218P1075 LSC COMMUNICATIONS DL-,01 0.215 EURST2 XFRA US8641591081 STURM RUGER CO. INC. DL1 0.180 EURSRU XFRA US8536661056 STAND. MOTOR PROD. DL 2 0.163 EUREQN2 XFRA US29444U7000 EQUINIX INC. DL-,001 1.718 EURMBE XFRA US60740F1057 MOBILE MINI INC. DL-,01 0.195 EUR2AR1 XFRA US0423155078 ARMOUR RES.REIT DL-,0001 0.163 EUR61E XFRA CA29269C2076 ENERCARE INC. 0.054 EURRRK XFRA US75700L1089 RED ROCK RESORTS A DL-,01 0.086 EUR