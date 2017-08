Weitere Suchergebnisse zu "Avx":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 11.08.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM14.08.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 11.08.2017.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 14.08.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTMPN XFRA US56585A1025 MARATHON PETROLEUM DL-,01 0.341 EURXFRA AU3SG0000086 NSW TREASURY CORP. 2020XFRA DE000HSH4W14 HSH NORDBANK MZC 3 15/25 0.001 %2PN XFRA PLPHN0000014 POLSKI HLDG NIER. B-1-ZY1 0.061 EURXFRA DE000HSH32F9 HSH NORDBANK MZC 9 12/18 0.000 %DYH XFRA US87612E1064 TARGET CORP. DL-,0833 0.529 EURRRC XFRA US7588491032 REGENCY CENT DL-,01 0.452 EURPAE XFRA US6937181088 PACCAR INC. DL 1 0.213 EURUSS XFRA US5658491064 MARATHON OIL DL 1 0.043 EURDUR XFRA US2644115055 DUKE REALTY DL-,01 0.162 EUREDC XFRA US2091151041 CONSOLIDATED EDISON 0.589 EURCCI XFRA US17273K1097 CIRCOR INTL INC. DL-,01 0.032 EURCF2 XFRA US1630721017 CHEESECAKE FACTORY DL-,01 0.247 EURHOU XFRA US15189T1079 CENTERPOINT ENERGY INC. 0.228 EUROWQ XFRA US0389231087 ARBOR RLTY TR.INC. DL-,01 0.154 EURA2A XFRA US03836W1036 AQUA AMERICA INC. DL-,50 0.175 EURXFRA AU0000WBCHA4 WESTPAC BKG 2022 FLR 0.760 EURAX6 XFRA US0024441075 AVX CORP. DL-,01 0.094 EURFDM XFRA KYG367381053 FRESH DEL MONTE PROD. 0.128 EUR0BX XFRA KYG1644A1004 BRIGHT SM.SECS+COMMOD.GRP 0.005 EUR7A2 XFRA HK0000069689 AIA GROUP LTD 0.028 EUR04M XFRA US75605Y1064 REALOGY HOLDINGS DL-,01 0.077 EUR2RM XFRA US75524W1080 RE/MAX HLDGS A DL -,0001 0.154 EUREBZ XFRA BMG2109G1033 CHINA GAS HLDGS HD-,01 0.022 EURDHU XFRA BMG0585R1060 ASSURED GUARANTY DL-,01 0.122 EURMBE XFRA US60740F1057 MOBILE MINI INC. DL-,01 0.194 EURXFRA DE000HLB9NM4 LB.HESS.-THR.ZI.DI.08A/15 0.001 %SDP XFRA US8660821005 SUMMIT HOTEL PROP. DL-,01 0.145 EUR0AK XFRA US03852U1060 ARAMARK DL -,01 0.088 EURXFRA DE000HSH4W06 HSH NORDBANK MZC 2 15/19 0.000 %M07 XFRA US5534981064 MSA SAFETY INC. 0.299 EUR