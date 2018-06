Weitere Suchergebnisse zu "PFIS EUR S-T.HY":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.06.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM14.06.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 13.06.2018.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 14.06.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST35BN XFRA CA61763R2081 MORIEN RES CORP. 0.002 EURANS XFRA FR0013258589 ANTALIS INTERNAT. EO 1 0.080 EUREUHI XFRA IE00BD8D5H32 PFISE.-E ST HY CB ISU.EOI 0.014 EURFFC XFRA US67401P1084 OAKTREE SPEC.LEND. DL-,01 0.081 EURW9C XFRA CA21037X1006 CONSTELLATION SOFTWARE 0.848 EURP2A XFRA US74039L1035 PREF.APPART.COMN.A DL-,01 0.216 EURMQ3 XFRA CA57778L1031 MAXAR TECHNOLOGIES O.N. 0.241 EURHSC2 XFRA ES0139140174 INMOBIL.COL.SOC.EO 2,50 0.180 EUR