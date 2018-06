FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.06.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM14.06.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 13.06.2018.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 14.06.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTXFRA MX0MGO000078 MEXICO 2024 0.208 EURXFRA MX0MGO000102 MEXICO 2047 M 0.166 EURIS3K XFRA IE00BCRY6003 ISHSIV-DL S.D.H.Y.BD DL D 2.014 EURIS3J XFRA IE00BCRY5Y77 ISIV-DL S.D.C.B U.ETF DLD 0.489 EURIS3L XFRA IE00BCRY6227 ISHSIV-DL ULTRASH.BD DL D 0.817 EURIS04 XFRA IE00BSKRJZ44 ISHSIV-DL T.BD20+YR DL D 0.053 EURIBC8 XFRA IE00BDZVHF28 ISHSII-EO STOXX50 X-F.EOD 0.079 EURIS3F XFRA IE00BCLWRB83 IS DL C.B.I.R.H.U.ETF DLD 0.541 EURIQQ1 XFRA IE0030974079 IS FTSEUFI.100 U.ETF EOD 0.615 EURIQQS XFRA IE00B02KXM00 IS EO STOXX SM.U.ETF EOD 0.559 EURIQQM XFRA IE00B02KXL92 ISHS-ESTXX MID UC. ETF 1.100 EURIQQV XFRA IE00B0M62T89 IS EO TO.MA.V.L.U.ETF EOD 0.560 EURIQQG XFRA IE00B0M62V02 IS EO.TO.MA.G.L.U.ETF EOD 0.377 EURIQQA XFRA IE00B0M62S72 IS EURO DIVID.U.ETF EOD 0.777 EURIQQP XFRA IE00B0M63284 IS EUR.PROP.YI.U.ETF EOD 1.042 EURIBCD XFRA IE0032895942 IS DL CORP BD U.ETF DLD 0.856 EURIBCS XFRA IE0032523478 ISHS-EO C.BD L.C.U.ETFEOD 0.378 EURIQQN XFRA IE00B14X4M10 ISHS-MSCI NTH AMERICA DLD 0.150 EURIQQU XFRA IE00B14X4N27 IS MSCI EU.XUK U.ETF EOD 0.604 EURIQQR XFRA IE00B0M63953 ISHS-MSCI EAST.EUR.C.DL D 0.051 EURIQQC XFRA IE00B02KXK85 ISHS-CHINA LARGE CAP DL D 0.380 EURIQQB XFRA IE00B0M63516 IS MSCI BRAZ.U.ETF USD D 0.113 EURIQQX XFRA IE00B14X4T88 ISHS-ASIA PAC.DIV.DL D 0.431 EURIQQF XFRA IE00B0M63730 IS MSCI AC FEXJ.U.ETF DLD 0.222 EURIQQD XFRA IE00B0M63060 ISHS-UK DIVIDEND LS D 0.216 EURIQQ8 XFRA IE0004855221 IS FTSEOFIRST 80U.ETF EOD 0.278 EUR3S5 XFRA CNE100001ZS2 RED STAR MACAL.GR.H YC 1 0.042 EURIUS7 XFRA IE00B2NPKV68 ISHSII-JPM DL EM BD DLDIS 0.410 EURXFRA MX0MGO0000H9 MEXICO 2029 0.177 EURMCL XFRA US83600C1036 SOTHERLY HOTELS DL-,01 0.102 EURPDSE XFRA IE00BDT8V027 IMII-I.PREFERRED SHS 0.137 EURFPB XFRA US05990K1060 BANC OF CALIFORNIA 0.110 EURUS3 XFRA US2966891028 ESSENDANT INC. DL-10 0.119 EURBEW XFRA CA2553311002 DIVERSIFIED ROYALTY 0.012 EUR1SJ XFRA GB00B03HDJ73 STOBART GROUP LTD. 0.051 EUR