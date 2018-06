FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.06.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 14.06.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTTUB XFRA DE0008115106 HSBC TRINKAUS+BURKH.O.N. 2.500 EURWUW XFRA DE0008051004 WUESTENROT+WUERTT.AG O.N. 0.650 EURWWG XFRA DE0007760001 GELSENWASSER AG 21.160 EURKRN XFRA DE0006335003 KRONES AG O.N. 1.700 EURGMM XFRA DE0005895403 GRAMMER AG O.N. 1.250 EUREUK3 XFRA DE0005706535 EUROKAI KGAA VZO 2.000 EUR4Q2 XFRA US7476191041 QUANEX BUILD. PRODS DL-01 0.034 EURCXGH XFRA CNE100000PP1 XINJIANG GOLDW.SC.+T.H 0.027 EURPKA XFRA US6951561090 PACKAGING CORP. OF AMER. 0.672 EURPHBN XFRA CH0012549785 SONOVA HLDG AG NA.SF 0,05 2.238 EURWX5 XFRA CA9611485090 WESTON -GEORGE- 0.320 EUR08T XFRA CA89156V1067 TOURMALINE OIL CORP. 0.059 EURTEKB XFRA CA8787422044 TECK RES LTD. B SUB.VTG 0.033 EURSWC XFRA CA82028K2002 SHAW COMM. N-VTG B 0.064 EUR3PS XFRA CA7029251088 PASON SYSTEMS INC 0.111 EURMX5 XFRA CA59151K1084 METHANEX CORP. 0.281 EUR4M7A XFRA CA5589122004 MAGELLAN AEROSPACE CORP. 0.055 EURL8G XFRA CA5394811015 LOBLAW COS LTD 0.193 EURI5U XFRA CA45823T1066 INTACT FINANCIAL CORP. 0.457 EURPCD1 XFRA CA2925051047 ENCANA CORP. 0.013 EUR9CO XFRA CA2208741017 CORUS ENTERTAIN.B NVTG 0.062 EURCXD XFRA CA15135U1093 CENOVUS ENERGY INC. 0.033 EURC7W XFRA CA13677F1018 CDN WESTERN BANK 0.163 EURCRC XFRA CA1363851017 CDN NAT. RES LTD 0.219 EUR1C9 XFRA CA1249003098 CCL IND. INC. CL.-B- 0.085 EURCE9 XFRA CA1247651088 CAE INC. 0.059 EURQNC1 XFRA CA0985461049 BONTERRA ENERGY CORP. 0.065 EUR39B XFRA CA0906971035 BIRCHCLIFF ENERGY LTD 0.016 EURBCE1 XFRA CA05534B7604 BCE INC. NEW 0.493 EURUG6 XFRA BMG810751062 SHIP FINANCE INTL DL 1 0.298 EURRRJ XFRA BMG7496G1033 RENAISSANCERE HLDGS DL 1 0.281 EURHQF XFRA BMG313751015 EMPEROR CAPITAL GRP HD-01 0.002 EURC83 XFRA US13462K1097 CAMPING WORLD CL.A DL-,01 0.130 EURJUB XFRA AU000000JIN0 JUMBO INTERACTIVE LTD 0.052 EUR8OM XFRA GB00BQVC8B38 BRIGHTSPHE.INV.GR.DL-,001 0.077 EUR