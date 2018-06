FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.06.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM14.06.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 13.06.2018.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 14.06.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTIQQE XFRA IE00B0M63177 IS MSCI EM U.ETF USD D 0.130 EURIQQW XFRA IE00B0M62Q58 ISHS-MSCI WORLD DL D 0.276 EURIBC7 XFRA IE00BF3N7219 ISHSIV-FALL.A.H.Y.C.BDEHD 0.038 EURWY51 XFRA US1255251050 CIM COMM. TR. SBI DL-,001 0.106 EUR9HI XFRA US4315711089 HILLENBRAND IND. 0.176 EURPHBA XFRA US83569C1027 SON.HO.UN.ADR 1/5 SF -,05 0.447 EURA4XA XFRA US02665T3068 AMERN HOME.4 RENT A DL-01 0.042 EUR22T XFRA US69181V1070 OXFORD SQUARE CAP. DL-,01 0.170 EURTDA1 XFRA US8794338298 TEL. DATA SYS NEW DL-,01 0.136 EURUSI XFRA US90346E1038 US SILICA HLDGS INC.DL-01 0.053 EURTPT XFRA CA8787423034 TECK RESOURCES LTD. A 0.033 EUR15A XFRA US04014Y1010 ARES MANAGEMENT LP UTS 0.238 EUR2GL XFRA US36467J1088 GAMING + LEISURE PROP. 0.535 EURXLF XFRA BMG982941046 XL GROUP LTD DL -,01 0.187 EURDEF XFRA DE000A13SUL5 DEFAMA AG 0.340 EURRHF XFRA NL0012650360 RHI MAGNESITA N.V. 0.750 EURSIU XFRA US8603721015 STEWART INFO. SERV. DL 1 0.255 EURLUP XFRA BMG570071099 LUYE PHARMA GROUP DL-,02 0.006 EURXMLP XFRA DE000A1XE2Q3 L+G-L+G US EN.INF.MLP DZ 0.085 EURAPGN XFRA IE00BXC8D038 APPLEGREEN PLC EO-,01 0.008 EURSRJ XFRA US8472151005 SPARTANNASH CO. 0.153 EURKM2 XFRA US4825641016 KMG CHEMICALS INC. DL-,01 0.025 EUR2AR1 XFRA US0423155078 ARMOUR RES.REIT DL-,0001 0.161 EURGAX XFRA US3614481030 GATX CORP. DL-,625 0.373 EURJPBM XFRA IE00BDFC6G93 JPM I-DL EM.MK.SOV.BD.DLD 0.398 EURJPPS XFRA IE00BDFC6Q91 JPM I-DL ULTRA-SH.INC.DLD 0.190 EUR0N1 XFRA GB00B7FC0762 NMC HEALTH PLC LS-,10 0.148 EURI2X2 XFRA GB00BYT1DJ19 INTERMED.CAP.GRP.LS-,2625 0.239 EURMBF XFRA US55264U1088 MB FINANCIAL (NEW) DL-,01 0.204 EURWWFA XFRA US98156Q1085 WW ENTERTAIN A DL-,01 0.102 EUR6LA XFRA US5128161099 LAMAR ADVERTISING A 0.772 EURF0T XFRA GB00BYYW3C20 FORTERRA PLC LS -,01 0.073 EUR61E XFRA CA29269C2076 ENERCARE INC. 0.054 EUR1PG XFRA PLZPW0000017 PFLEIDERER GROUP A ZY0,33 0.281 EUR13T1 XFRA US87238U2033 TCS GROUP HOL.GDR REG S 1 0.204 EUR