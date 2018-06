Weitere Suchergebnisse zu "Viacom B":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.06.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 14.06.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTUCBN XFRA US90984P3038 UTD COMMUNITY BANKS DL 1 0.128 EUR1JE XFRA CA48213W1014 JUST ENERGY GROUP 0.082 EURPSFE XFRA IE00BF51K249 IMII-I.EUR.CORPORATE BD A 0.028 EUR0WP XFRA JE00B8KF9B49 WPP PLC LS-,10 0.423 EURWJL XFRA CA7477131055 QUARTERHILL INC. 0.008 EUR4GC XFRA US6378701063 NAT.STORAGE AFFIL.TR.SBI 0.247 EURFJJA XFRA DE0009805507 UNIIMMO: DEUTSCHLAND 1.170 EURS6IA XFRA US5253271028 LEIDOS HOLDINGS DL-,0001 0.272 EURMO4 XFRA GB00B8HX8Z88 MEDICLINIC INTERN. LS-10 0.053 EURQDVQ XFRA IE00BYM31M36 ISHSIV-FALL.A.H.Y.C.BDDLD 0.107 EURRYQ XFRA US75508B1044 RAYONIER ADV. MATERIALS 0.060 EURNRN XFRA US98389B1008 XCEL ENERGY DL 2,50 0.323 EURWD5 XFRA US98310W1080 WYNDHAM DESTINATIO.DL-,01 0.349 EURWTH XFRA US9818111026 WORTHINGTON INDS 0.179 EURW3U XFRA US9598021098 WESTERN UNION CO. DL-,01 0.162 EURWRI XFRA US9396531017 WASHINGTON REIT SBI 0.255 EURVCX XFRA US92553P2011 VIACOM INC. B DL-,001 0.170 EURVCXA XFRA US92553P1021 VIACOM INC. A DL-,001 0.170 EURVNB XFRA US9197941076 VALLEY NATL BANCORP 0.094 EUR2H4 XFRA GB00BD0NVK62 HOLLYWOOD BOWL GRP LS-,01 0.023 EURUVD XFRA US91347P1057 UNIVERSAL DISPLAY DL-,01 0.051 EURF1EF XFRA US31620R3030 FIDELITY NATL FINL. FNF 0.255 EUR3U6 XFRA US9026811052 UGI CORP. 0.221 EURT70 XFRA US8946501009 TREDEGAR CORP. 0.094 EURTN8 XFRA US8835561023 THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1 0.145 EURTXT XFRA US8832031012 TEXTRON INC. DL-,125 0.017 EURTU8 XFRA US8766641034 TAUBMAN CENTERS DL-,01 0.557 EURSA8A XFRA US83545G1022 SONIC AUTOMOTIVE A DL-,01 0.051 EURSVC XFRA US8175651046 SERVICE CORP. INTL DL 1 0.145 EURRN6 XFRA US75970E1073 RENASANT CORP. DL 5 0.170 EURR2V XFRA US7580754023 REDWOOD TRUST DL-,01 0.255 EURRA6 XFRA US7549071030 RAYONIER INC. 0.230 EURRAX XFRA US75281A1097 RANGE RES CORP. DL-,01 0.017 EURPPY XFRA US7436061052 PROSPERITY BANCSHS DL 1 0.306 EURTR1 XFRA US74144T1088 T.ROW.PR.GRP DL-,20 0.595 EUR