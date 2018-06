FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.06.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM14.06.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 13.06.2018.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 14.06.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST5B9 XFRA US11133T1034 BROADRIDGE FINL SOL.DL-01 0.310 EURBS7 XFRA US1090431099 BRIGGS STRAT. CORP DL-,01 0.119 EUR4B3 XFRA US0893021032 BIG LOTS DL-,01 0.255 EURWR1 XFRA US0844231029 BERKLEY CORP. DL-,20 0.127 EURBBY XFRA US0758961009 BED BATH + BEYOND DL-,01 0.136 EUR9A2 XFRA US04010L1035 ARES CAPITAL CORP. 0.322 EURAK1 XFRA US0311001004 AMETEK INC. DL-,01 0.119 EURPHM7 XFRA US02209S1033 ALTRIA GRP INC. DL-,333 0.594 EURAMC XFRA US0126531013 ALBEMARLE CORP. DL-,01 0.284 EURAX6 XFRA US0024441075 AVX CORP. DL-,01 0.098 EURAED XFRA MXP001661018 GRUPO AEROPORTU. SUR. B 0.279 EURYP9 XFRA KYG9884T1013 YUZHOU PPTS CO.REGS HD-10 0.023 EURSCNR XFRA KYG8569A1067 SUNAC CHINA REG.S HD -,01 0.066 EUR3MG XFRA HK0880043028 SJM HLDGS LTD 0.016 EURIGQ5 XFRA GB00B1YW4409 3I GROUP PLC LS-,738636 0.250 EURSVT1 XFRA GB00B1FH8J72 SEVERN TRENT LS-,9789 0.590 EUROVW XFRA GB0007990962 SHAFTESBURY PLC LS-,25 0.094 EUROHP XFRA GB0006825383 PERSIMMON PLC LS-,10 1.250 EUROTT XFRA GB0006091408 A+J MUCKLOW GRP LS-,25 0.058 EURMM7 XFRA GB0005630420 MEARS GRP PLC LS-,01 0.097 EURECN XFRA GB0003096442 ELECTROCOMPONENTS LS-,10 0.091 EURIUSZ XFRA IE0005042456 IS CO.FTSE 100 U.ETF LSD 0.107 EURES9 XFRA US2921041065 EMPIRE ST.REA.TR.A DL-,01 0.089 EURDV6 XFRA FR0000073793 DEVOTEAM SA INH. EO 0,15 0.900 EUR0WPA XFRA US92937A1025 WPP PLC ADR 5 2.177 EUR1T6 XFRA US87265K1025 TPG SPECIALTY LEND.DL-,01 0.331 EURIS0Y XFRA IE00B6X2VY59 ISV-E.C.B.I.R.H.U.ETF EOD 0.240 EURIS0Q XFRA IE00B6TLBW47 ISV-I.JPM.DLEMCB.UETF DLD 1.842 EUREUNY XFRA IE00B652H904 ISHSV-EM DIVID.U.ETF DLD 0.242 EURIS3C XFRA IE00B9M6RS56 ISHSVI-JPM DL BD EOH DIS 0.429 EURIS0P XFRA IE00B428Z604 ISHSV-SPAIN GOVT BD EO D 0.910 EURIS0M XFRA IE00B7LW6Y90 ISHSV-ITAL.GOVT BD EO D 1.035 EURTUB XFRA DE0008115106 HSBC TRINKAUS+BURKH.O.N. 2.500 EURWUW XFRA DE0008051004 WUESTENROT+WUERTT.AG O.N. 0.650 EURWWG XFRA DE0007760001 GELSENWASSER AG 21.160 EUR