FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.06.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM14.06.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 13.06.2018.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 14.06.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST6OM XFRA US6907321029 OWENS + MINOR DL 2 0.221 EURUG9 XFRA US6515871076 NEWMARKET CORP. 1.485 EURNJ1 XFRA US6460251068 NEW JERSEY RES DL2,50 0.231 EURNO8 XFRA US6370711011 NATL OILWELL VARCO DL-,01 0.042 EURNAQ XFRA US6311031081 NASDAQ INC. DL -,01 0.373 EURMTLA XFRA US6200763075 MOTOROLA SOLUTIONS DL-,01 0.441 EUR6MK XFRA US58933Y1055 MERCK CO. DL-,01 0.407 EURMT9 XFRA US5730751089 MARTEN TRANSP.LTD DL-,01 0.021 EURFDO XFRA US55616P1049 MACYS, INC. DL-,01 0.320 EURLP1 XFRA US5246601075 LEGGETT + PLATT DL-,01 0.322 EURK6B XFRA US48242W1062 KBR INC. DL -,001 0.068 EURWXC XFRA US4617301035 INVESTORS R.ESTATE TR.SBI 0.059 EURIOY XFRA US4567881085 INFOSYS LTD. ADR/1 IR5 0.396 EURIPW XFRA US45665Q1031 INFINITY PPTY + CASUALTY 0.492 EURHTR XFRA US4470111075 HUNTSMAN CORP. DL-,01 0.138 EURAEDA XFRA US40051E2028 GRUPO AEROPORTU. B ADR/10 2.920 EUR4W8 XFRA US3886891015 GRAPHIC PACK.HLDG DL-,01 0.064 EURGLO XFRA US37940X1028 GLOBAL PAYMENTS INC. 0.008 EURGIS XFRA US3755581036 GILEAD SCIENCES DL-,001 0.484 EURZGY XFRA US31620M1062 FIDELITY NATL INF. SVCS 0.271 EURA35 XFRA US3131483063 FEDERAL AGRICULTURAL C 0.492 EURFG8 XFRA US30225T1025 EXTRA SPACE ST.SBI DL-,01 0.730 EUREP7 XFRA US30049A1079 EVOLUTION PETROL. DL-,001 0.085 EURFDN XFRA US29275Y1029 ENERSYS DL-,01 0.148 EUREPG XFRA US2836778546 EL PASO ELECTRIC CO 0.305 EUREAC XFRA US2774321002 EASTMAN CHEM. CO. DL-,01 0.475 EUREZV XFRA US25754A2015 DOMINOS PIZZA INC. DL-,01 0.467 EURFQI XFRA US2538681030 DIGITAL REALTY TR. DL-,01 0.857 EURDY6 XFRA US25179M1036 DEVON ENERGY CORP. DL-,10 0.068 EUREC8 XFRA US2074101013 CONMED CORP. DL-,01 0.170 EURCA3 XFRA US2003401070 COMERICA INC. DL 5 0.288 EURCU3 XFRA US1925761066 COHU INC. DL 1 0.051 EURCCC3 XFRA US1912161007 COCA-COLA CO. DL-,25 0.331 EURCH5 XFRA US1653031088 CHESAPEAKE UTIL. DL-,4867 0.314 EURCFW XFRA US14057J1016 CAPITOL FEDL FINL DL-,01 0.212 EUR