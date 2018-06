FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.06.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 14.06.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTXFRA MX0MGO0000H9 MEXICO 2029 0.177 EURMCL XFRA US83600C1036 SOTHERLY HOTELS DL-,01 0.102 EURPDSE XFRA IE00BDT8V027 IMII-I.PREFERRED SHS 0.137 EURFPB XFRA US05990K1060 BANC OF CALIFORNIA 0.111 EURUS3 XFRA US2966891028 ESSENDANT INC. DL-10 0.119 EURBEW XFRA CA2553311002 DIVERSIFIED ROYALTY 0.012 EUR1SJ XFRA GB00B03HDJ73 STOBART GROUP LTD. 0.051 EUR35BN XFRA CA61763R2081 MORIEN RES CORP. 0.002 EUREUHI XFRA IE00BD8D5H32 PFISE.-E ST HY CB ISU.EOI 0.014 EURFFC XFRA US67401P1084 OAKTREE SPEC.LEND. DL-,01 0.081 EURW9C XFRA CA21037X1006 CONSTELLATION SOFTWARE 0.850 EURP2A XFRA US74039L1035 PREF.APPART.COMN.A DL-,01 0.217 EURMQ3 XFRA CA57778L1031 MAXAR TECHNOLOGIES O.N. 0.242 EURHSC2 XFRA ES0139140174 INMOBIL.COL.SOC.EO 2,50 0.180 EUR