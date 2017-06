FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.06.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM14.06.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 13.06.2017.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 14.06.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTAK1 XFRA US0311001004 AMETEK INC. DL-,01 0.080 EURA5E XFRA US02916P1030 AMERICAN RAILCAR DL-,01 0.357 EURAX6 XFRA US0024441075 AVX CORP. DL-,01 0.098 EURUU4 XFRA LV0000100501 OLAINFARM 0.220 EUR5Z0 XFRA KYG9894K1085 ZHONGSHENG GRP HLDGS REGS 0.034 EURS9K XFRA KYG7783W1006 SAMSON HOLDING LTD DL-,05 0.004 EURT2L XFRA ID1000076706 TUNAS BARU LAMPUNG RP 125 0.002 EUR38G XFRA US3672041049 GAS NATURAL INC. DL-,15 0.067 EURTNE5 XFRA ES0178430E18 TELEFONICA INH. EO 1 0.200 EURGIB XFRA DE000GSW1111 GSW IMMOBILIEN AG 1.400 EUREDD3 XFRA DE0005647937 EDDING AG O.N. VZO O.N. 2.150 EUR9C6 XFRA CNE100000TW9 CN.SUNTIEN GR.ENRGY H YC1 0.008 EUREXF1 XFRA CNE100000494 SICHUAN EXPRESSWAY H YC 1 0.014 EURQIN XFRA CNE1000003Y4 QINGLING MOTORS CO. H YC1 0.021 EURPC6 XFRA CNE1000003W8 PETROCHINA CO. LTD H YC 1 0.005 EURCO9 XFRA CNE1000002P4 CHINA OILFIELD SVCS H YC1 0.007 EURMX5 XFRA CA59151K1084 METHANEX CORP. 0.267 EURC7W XFRA CA13677F1018 CDN WESTERN BANK 0.153 EURCRC XFRA CA1363851017 CDN NAT. RES LTD 0.182 EURC6U XFRA CA1348011091 CANACCORD GENUITY GRP INC 0.066 EUR1C9 XFRA CA1249003098 CCL IND. INC. CL.-B- 0.076 EURUSH XFRA BMG9716V1000 WING TAI PROPE.LTD HD-,50 0.016 EURG2O XFRA BMG9456A1009 GOLAR LNG LTD. DL 1 0.045 EURUG6 XFRA BMG810751062 SHIP FINANCE INTL DL 1 0.401 EURC83 XFRA US13462K1097 CAMPING WORLD CL.A DL-,01 0.137 EUR8OM XFRA GB00BQVC8B38 OM ASSET MGMT DL -,001 0.080 EUR9HI XFRA US4315711089 HILLENBRAND IND. 0.183 EURYMP3 XFRA BMG5472K1898 SYMPHONY HLDGS HD -,10PHBA XFRA US83569C1027 SON.HO.UN.ADR 1/5 SF -,05 0.426 EURTDA1 XFRA US8794338298 TEL. DATA SYS NEW DL-,01 0.138 EUR2GL XFRA US36467J1088 GAMING + LEISURE PROP. 0.553 EUR1DH XFRA CA23290R1010 DH CORP. 0.080 EURHB9 XFRA US4314751029 HILL-ROM HOLDINGS INC. 0.160 EURGA7 XFRA CA00900Q1037 AIMIA INC. 0.178 EURSRJ XFRA US8472151005 SPARTANNASH CO. 0.147 EUR