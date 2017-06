Weitere Suchergebnisse zu "Hess":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.06.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM14.06.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 13.06.2017.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 14.06.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTAJM XFRA US0326572072 ANALOGIC CORP. DL -,05 0.089 EURFMUJ XFRA DE0009782730 MEAG EUROERTRAG A 1.090 EURFMUH XFRA DE0009757484 MEAG EUROFLEX 0.680 EURFMUF XFRA DE0009757468 MEAG EUROKAPITAL 1.420 EURFMUN XFRA DE0009757450 MEAG EUROBALANCE 1.020 EURFMUA XFRA DE0009757443 MEAG EURORENT A 0.670 EURFMUD XFRA DE0009754333 MEAG EUROINVEST A 2.210 EURFMU XFRA DE0001619997 MEAG NACHHALTIGKEIT A 1.800 EURRYQ XFRA US75508B1044 RAYONIER ADV. MATERIALS 0.062 EURVBO XFRA KYG2029E1052 CGN MINING CO.LTD HD-,01 0.002 EURW3U XFRA US9598021098 WESTERN UNION CO. DL-,01 0.156 EURF1EF XFRA US31620R3030 FIDELITY NATL FINL. FNF 0.223 EURUPH XFRA US90337L1089 US PHYSIC.THERAPY DL-,01 0.178 EURT70 XFRA US8946501009 TREDEGAR CORP. 0.098 EURRN6 XFRA US75970E1073 RENASANT CORP. DL 5 0.160 EURR2V XFRA US7580754023 REDWOOD TRUST DL-,01 0.250 EURRA6 XFRA US7549071030 RAYONIER INC. 0.223 EURPPY XFRA US7436061052 PROSPERITY BANCSHS DL 1 0.303 EURPY9 XFRA US73179P1066 POLYONE CORP. DL-,01 0.120 EURNO8 XFRA US6370711011 NATL OILWELL VARCO DL-,01 0.045 EURNAQ XFRA US6311031081 NASDAQ INC. DL -,01 0.339 EURMT9 XFRA US5730751089 MARTEN TRANSP.LTD DL-,01 0.022 EURLDU XFRA US51476K1034 LANDAUER INC. DL-,10 0.245 EURIPW XFRA US45665Q1031 INFINITY PPTY + CASUALTY 0.517 EURAHC XFRA US42809H1077 HESS CORP. DL 1 0.223 EURGIS XFRA US3755581036 GILEAD SCIENCES DL-,001 0.464 EURZGY XFRA US31620M1062 FIDELITY NATL INF. SVCS 0.259 EURFDN XFRA US29275Y1029 ENERSYS DL-,01 0.156 EUREPG XFRA US2836778546 EL PASO ELECTRIC CO 0.299 EUREGO XFRA US2772761019 EASTGRP PTIES DL -,0001 0.553 EURCU3 XFRA US1925761066 COHU INC. DL 1 0.053 EURCFW XFRA US14057J1016 CAPITOL FEDL FINL DL-,01 0.223 EURWCE XFRA US1251411013 CECO ENVIRONMTL DL-,01 0.067 EURBS7 XFRA US1090431099 BRIGGS STRAT. CORP DL-,01 0.125 EURBBY XFRA US0758961009 BED BATH + BEYOND DL-,01 0.134 EUR