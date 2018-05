FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 11.05.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM14.05.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 11.05.2018.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 14.05.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTSRU XFRA US8536661056 STAND. MOTOR PROD. DL 2 0.177 EURMUO XFRA US6253831043 MULTI-COLOR CORP. 0.042 EUR1HH XFRA HK0000218211 HUA HONG SEMICONDUCTOR 0.033 EUR11P XFRA US69318Q1040 PBF LOGISTICS LP UTS 0.412 EUR2V1 XFRA US92532W1036 VERSUM MATERIALS DL 1 0.050 EUR2AR1 XFRA US0423155078 ARMOUR RES.REIT DL-,0001 0.160 EUR6GB XFRA US37953G1031 GLOB.BRASS+CO.HLDGS DL-01 0.050 EURXFRA DE000HSH5WG2 HSH NORDBANK MZC 21 15/25 0.000 %61E XFRA CA29269C2076 ENERCARE INC. 0.055 EUR350 XFRA IT0005105868 COVER 50 S.P.A. 0.500 EURXFRA DE000HSH4Y61 HSH NORDBANK MZC 11 15/21 0.000 %XFRA DE000HSH4ZG8 HSH NORDBANK MZC 12 15/25 0.000 %XFRA DE000HSH4YY4 HSH NORDBANK KK4 15/21 0.002 %FDV XFRA US2538271097 DIGIRAD CORP. DL -,0001 0.046 EUR2CKA XFRA US12562Y1001 CK HUTCHISON HLDGS ADR 1 0.222 EURMO7A XFRA US6153942023 MOOG INC. CL.A DL 1 0.210 EUR74S XFRA US84763R1014 SPECTRUM BRANDS HL.DL-,01 0.353 EURSV2 XFRA US8163001071 SELECTIVE INS. GRP DL 2 0.151 EUROT4 XFRA US6896481032 OTTER TAIL DL 5 0.282 EUR2ZP XFRA IT0005119810 AVIO S.P.A. 0.380 EUR0R6 XFRA CA76131D1033 RESTAURANT BRANDS INTL 0.379 EUR0RT XFRA CA76090H1038 RESTAURANT BRANDS INT.UTS 0.379 EURFF6 XFRA US33767D1054 FIRSTCASH INC. DL-,01 0.185 EUR4IV XFRA US46187W1071 INVITATION HOMES DL -,01 0.093 EUR2NV XFRA US29414J1079 ENVIVA PARTNERS LP DL-,10 0.526 EURBEW XFRA CA2553311002 DIVERSIFIED ROYALTY 0.012 EURXFRA GB00BDHDRL27 ESCHER MARWICK 16/19 MTN 0.003 %EM7 XFRA US29103B1008 EMERALD EXP.EVENTS DL-,01 0.061 EURS0K XFRA CA8585221051 STELCO HLDGS INC. 0.066 EUR