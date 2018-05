Weitere Suchergebnisse zu "Xilinx":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.05.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 14.05.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTXFRA GB00BDH37892 ESCHER MARWICK 16/21 MTN 0.004 %XFRA AU3SG0000086 NSW TREASURY CORP. 2020XIX XFRA US9839191015 XILINX INC. DL-,01 0.301 EURXFRA DE000HSH34V2 HSH NORDBANK MZC IV 12/18 0.000 %VVDH XFRA US92334N1037 VEOLIA ENVIRON.ADR EO13,5 0.864 EURVET XFRA US92240G1013 VECTREN CORP. 0.377 EURWXE XFRA US9030021037 UMH PROPERTIES INC.DL-,10 0.151 EURUGL XFRA US9029521005 US GLOBAL INVESTORS A 0.002 EURTBH XFRA US8793691069 TELEFLEX INC. DL 1 0.285 EURTFC XFRA US8722751026 TCF FINL CORP. DL-,01 0.126 EURSYX XFRA US8477881069 SPEEDWAY MOTORSPORTS 0.126 EURSP8 XFRA US8468191007 SPARTAN MOTORS DL-,01 0.042 EURSZR XFRA US8448951025 SOUTHWEST GAS HLDGS DL 1 0.435 EURRWC XFRA US7743411016 ROCKWELL COLLINS DL-,01 0.276 EURPQ3 XFRA US74386T1051 PROVIDENT FINL SVCS DL-01 0.167 EURPAE XFRA US6937181088 PACCAR INC. DL 1 0.234 EURMMY XFRA US5779331041 MAXIMUS INC. 0.038 EURMGYA XFRA US5597761098 MAGYAR TELE.A ADR/5 UF100 0.417 EURKOG XFRA US5010441013 KROGER CO. DL 1 0.105 EURKM3 XFRA US4891701009 KENNAMETAL INC. DL 1,25 0.167 EURKLA XFRA US4824801009 KLA-TENCOR CORP. DL-,001 0.628 EURJBL XFRA US4663131039 JABIL DL-,001 0.067 EURID7 XFRA US45167R1041 IDEX CORP. DL-,01 0.360 EURWXF XFRA US4327481010 HILLTOP HLDGS INC. DL-,01 0.059 EURHN9 XFRA US4103451021 HANESBRANDS INC. DL -,01 0.126 EURFSG XFRA US3138551086 FED. SIGNAL CORP. DL 1 0.067 EURPEO XFRA US30161N1019 EXELON CORP. 0.289 EURENY XFRA US1717981013 CIMAREX ENERGY DL-,01 0.134 EURCXU XFRA US1713401024 CHURCH + DWIGHT CO. DL 1 0.182 EURCLE XFRA US1423391002 CARLISLE COS. INC. DL 1 0.310 EURC4F XFRA US1252691001 CF INDS HLDGS DL-,01 0.251 EURSR41 XFRA MHY7546A1221 SCORPIO BULKERS DL-,01 0.017 EUROWQ XFRA US0389231087 ARBOR RLTY TR.INC. DL-,01 0.209 EURAT4 XFRA US03820C1053 APPLIED IND. TECHS 0.251 EURFDK XFRA US0298991011 AMERICAN STAT.WTR DL 2,50 0.214 EUR