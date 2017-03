FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.03.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 14.03.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTDDR XFRA US23317H1023 DDR CORP. 0.178 EURKC7 XFRA AU000000AMA8 AMA GROUP LTD. 0.004 EURUVD XFRA US91347P1057 UNIVERSAL DISPLAY DL-,01 0.028 EURSL3 XFRA US8270481091 SILGAN HLDGS INC. DL-,01 0.169 EURR2V XFRA US7580754023 REDWOOD TRUST DL-,01 0.262 EURTR1 XFRA US74144T1088 T.ROW.PR.GRP DL-,20 0.534 EURM3P XFRA US58463J3041 MEDICAL PROPERTIES TR. 0.225 EURLGG XFRA US5249011058 LEGG MASON INC. DL-,10 0.206 EURGIS XFRA US3755581036 GILEAD SCIENCES DL-,001 0.487 EURBS7 XFRA US1090431099 BRIGGS STRAT. CORP DL-,01 0.131 EURQCTA XFRA US0774541066 BELDEN INC. DL -,01 0.047 EURBZLA XFRA US0595781040 BANCO DO BRASIL ADR 1 0.022 EURLAV XFRA CA78460T1057 SNC - LAVALIN GRP 0.190 EUR3PS XFRA CA7029251088 PASON SYSTEMS INC 0.119 EURGO5 XFRA CA3809564097 GOLDCORP INC. 0.019 EUR3FO XFRA CA3518581051 FRANCO-NEVADA CORP. 0.206 EURUG6 XFRA BMG810751062 SHIP FINANCE INTL DL 1 0.422 EURGRR XFRA AU000000GRR8 GRANGE RES. 0.004 EURLX6 XFRA AU000000ASB3 AUSTAL LTD 0.014 EURMRY XFRA NZMRPE0001S2 MERCURY NZ LTD. 0.045 EURNZTA XFRA US84652A1025 SPARK NEW ZEALAND ADR/5 0.496 EURMCG XFRA US5894001008 MERCURY GENL CORP. 0.583 EURSYU1 XFRA US87161C5013 SYNOVUS FINL CORP. DL 1 0.141 EURNC0E XFRA AU000000NWS2 NEWS CORP.N.CUFS(B)DL-,01 0.094 EURIC2 XFRA US45866F1049 INTERCONTINENTAL EXCH.INC 0.187 EUR22T XFRA US87244T1097 TICC CAPITAL CORP. DL-,01 0.187 EURNCB4 XFRA US060505EN03 BANK AMERICA DEP.PFD AA 0.003 %