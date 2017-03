FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.03.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM14.03.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 13.03.2017.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 14.03.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTDDR XFRA US23317H1023 DDR CORP. 0.179 EURKC7 XFRA AU000000AMA8 AMA GROUP LTD. 0.004 EURSL3 XFRA US8270481091 SILGAN HLDGS INC. DL-,01 0.170 EURR2V XFRA US7580754023 REDWOOD TRUST DL-,01 0.264 EURTR1 XFRA US74144T1088 T.ROW.PR.GRP DL-,20 0.537 EURM3P XFRA US58463J3041 MEDICAL PROPERTIES TR. 0.226 EURLGG XFRA US5249011058 LEGG MASON INC. DL-,10 0.207 EURGIS XFRA US3755581036 GILEAD SCIENCES DL-,001 0.490 EURBS7 XFRA US1090431099 BRIGGS STRAT. CORP DL-,01 0.132 EURQCTA XFRA US0774541066 BELDEN INC. DL -,01 0.047 EURBZLA XFRA US0595781040 BANCO DO BRASIL ADR 1 0.022 EURLAV XFRA CA78460T1057 SNC - LAVALIN GRP 0.191 EUR3PS XFRA CA7029251088 PASON SYSTEMS INC 0.119 EURGO5 XFRA CA3809564097 GOLDCORP INC. 0.019 EUR3FO XFRA CA3518581051 FRANCO-NEVADA CORP. 0.207 EURUG6 XFRA BMG810751062 SHIP FINANCE INTL DL 1 0.424 EURGRR XFRA AU000000GRR8 GRANGE RES. 0.004 EURLX6 XFRA AU000000ASB3 AUSTAL LTD 0.014 EURMRY XFRA NZMRPE0001S2 MERCURY NZ LTD. 0.045 EURNZTA XFRA US84652A1025 SPARK NEW ZEALAND ADR/5 0.499 EURMCG XFRA US5894001008 MERCURY GENL CORP. 0.587 EURSYU1 XFRA US87161C5013 SYNOVUS FINL CORP. DL 1 0.141 EURNC0E XFRA AU000000NWS2 NEWS CORP.N.CUFS(B)DL-,01 0.094 EURIC2 XFRA US45866F1049 INTERCONTINENTAL EXCH.INC 0.189 EUR22T XFRA US87244T1097 TICC CAPITAL CORP. DL-,01 0.189 EURNCB4 XFRA US060505EN03 BANK AMERICA DEP.PFD AA 0.003 %