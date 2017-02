FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.02.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM14.02.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 13.02.2017.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 14.02.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTMPN XFRA US56585A1025 MARATHON PETROLEUM DL-,01 0.338 EURXFRA AU3SG0000086 NSW TREASURY CORP. 2020XFRA DE000HSH36G8 HSH NORDBANK RZ 2 13/22 0.000 %FHUD XFRA DE0009766857 FVB-DEUTSCHER RENTENFONDS 0.590 EURXFRA DE000HSH32F9 HSH NORDBANK MZC 9 12/18 0.000 %ZB1 XFRA US9897011071 ZIONS BANCORPORATION 0.075 EURPYA XFRA US9467601053 WAYSIDE TECHNOL.GRP DL-01 0.160 EURRCO XFRA US76122Q1058 RESOURCES CONNECT. DL-,01 0.103 EURMSF XFRA US5949181045 MICROSOFT DL-,00000625 0.367 EURMTT XFRA US5770811025 MATTEL INC. DL 1 0.357 EURFAR XFRA US3570231007 FREIGHTCAR AMER. DL-,01 0.085 EURDUR XFRA US2644115055 DUKE REALTY DL-,01 0.179 EURCHV XFRA US1667641005 CHEVRON CORP. DL-,75 1.015 EURHOU XFRA US15189T1079 CENTERPOINT ENERGY INC. 0.251 EUR9C7 XFRA US12673P1057 CA INC. DL -,10 0.240 EURB5P XFRA US0966271043 BOARDWALK PIPE.PA.L.P. 0.094 EURXFRA AU0000WBCHA4 WESTPAC BKG 2022 FLR 0.816 EURLIVS XFRA SE0000382335 AUTOLIV SDR/1 DL-,01 0.545 EURHEH XFRA HK0006000050 POWER ASSETS HLDG.LTD. 0.606 EUR7T0 XFRA CA8738681037 TAHOE RESOURCES INC. 0.019 EUR12F XFRA CA3495531079 FORTIS INC. 0.286 EURBU3 XFRA BMG169621056 BUNGE LTD. DL -,01 0.395 EURXY6 XFRA US98419M1009 XYLEM INC. DL-,01 0.169 EURXFRA DE000HLB04P5 LB.HESS.-THR.ZI.EX.02A/14 0.001 %1G3 XFRA US3765461070 GLADSTONE INV.CORP.DL-001 0.059 EUR1G7 XFRA US3765351008 GLADSTONE CAPITAL CORP. 0.066 EURGLE XFRA US3765361080 GLADSTONE COMM. DL-,01 0.117 EUR