Das Instrument IWT1 AT0000858105 ERSTE RE.EO PL.EOR01AEO INVESTMENT_FUND wird ex Dividende/Zinsen gehandelt am 13.12.2021 The instrument IWT1 AT0000858105 ERSTE RE.EO PL.EOR01AEO INVESTMENT_FUND has its ex-dividend/interest day on 13.12.2021