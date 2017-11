FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.11.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 13.11.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST3A3N XFRA SG1CC0000008 AVI-TECH ELECTRONICS LTD 0.011 EUR