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AVI-TECH ELECTRONICS LTD - XFRA DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 13.11.2017 - 2




10.11.17 00:00
Xetra Newsboard

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 10.11.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM
13.11.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 10.11.2017.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 13.11.2017.

INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
3A3N XFRA SG1CC0000008 AVI-TECH ELECTRONICS LTD 0.011 EUR


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ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
SG1CC0000008 A14353 0,35 € 0,17 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
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