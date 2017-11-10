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AVI-TECH ELECTRONICS LTD - XFRA DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 13.11.2017 - 2
10.11.17 00:00
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FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 10.11.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM
13.11.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 10.11.2017.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 13.11.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
3A3N XFRA SG1CC0000008 AVI-TECH ELECTRONICS LTD 0.011 EUR
13.11.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 10.11.2017.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 13.11.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
3A3N XFRA SG1CC0000008 AVI-TECH ELECTRONICS LTD 0.011 EUR
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,345 €
|0,345 €
|- €
|0,00%
|09.11./08:08
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|SG1CC0000008
|A14353
|0,35 €
|0,17 €
= Realtime
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