FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 12.06.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM13.06.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 12.06.2018.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 13.06.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTPOJN XFRA US74340W1036 PROLOGIS INC. DL-,01 0.407 EURIWTA XFRA AT0000842521 ERSTE BD EM.MA. EURR01AEO 3.300 EURFBGA XFRA LU0132935627 F+C FD-HVB STIFTUNGSFDS 17.370 EUROD6Z XFRA DE0008488990 BREMEN TRUST-WARBURG-FDS 0.380 EURFHDD XFRA AT0000857412 AMUNDI AUSTRIA STOCK A 2.500 EURFHDJ XFRA AT0000857040 AMUNDI GOLD STOCK A 0.200 EURIWTD XFRA AT0000746755 ESPA ST.BIOTEC EOR01TEO 1.823 EURVBO XFRA KYG2029E1052 CGN MINING CO.LTD HD-,01XFRA DE000HSH4F31 HSH NORDBANK MZC 3 13/19 0.000 %TNE2 XFRA US8793822086 TELEFONICA S.A.EO 1 ADR 1 0.203 EURSI3 XFRA US7841171033 SEI INVESTMENT DL-,01 0.255 EUROCN XFRA US6819191064 OMNICOM GRP INC. DL-,15 0.509 EURM3P XFRA US58463J3041 MEDICAL PROPERTIES TR. 0.212 EURMRE XFRA US5526901096 MDU RESOURCES GRP DL 1 0.168 EUREV9 XFRA US29382R1077 ENTRAVISION A DL-,0001 0.042 EURBZ9 XFRA US0995021062 BOOZ ALL.HAM. CL.A DL-001 0.161 EURBUY XFRA US0865161014 BEST BUY CO. DL-,10 0.382 EURAINN XFRA US0268747849 AMER.INTL GRP NEW DL 2,50 0.272 EURGR8 XFRA NO0010365521 GRIEG SEAFOOD ASA NK 4 0.210 EUR5Z0 XFRA KYG9894K1085 ZHONGSHENG GRP HLDGS REGS 0.039 EURCHZ XFRA KYG2108Y1052 CHIN.RES.LA. HD-,10 0.094 EURCPP XFRA HK0688002218 CHINA OV.LD 0.049 EURSJY XFRA HK0000046869 SINOM.HLDG LTD. 0.010 EURHHFA XFRA DE000A0S8488 HAMBURG.HAFEN LOG.A-SP NA 0.670 EURMBK XFRA DE0008148206 MERKUR BANK KGAA .O.N. 0.300 EURBC8 XFRA DE0005158703 BECHTLE AG O.N. 0.900 EURLBA XFRA DE0005141006 DESIGN HOTELS AG 0.100 EURPC6 XFRA CNE1000003W8 PETROCHINA CO. LTD H YC 1 0.008 EURCO9 XFRA CNE1000002P4 CHINA OILFIELD SVCS H YC1 0.008 EURCHL XFRA CNE1000002L3 CHINA LIFE INS. H YC 1 0.053 EURGO5 XFRA CA3809564097 GOLDCORP INC. 0.017 EUR3FO XFRA CA3518581051 FRANCO-NEVADA CORP. 0.204 EURG2O XFRA BMG9456A1009 GOLAR LNG LTD. DL 1 0.042 EURMCG XFRA US5894001008 MERCURY GENL CORP. 0.530 EURKT31 XFRA BMG396372051 GOLDEN OCEAN GRP 0.085 EUR