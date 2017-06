FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.06.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 13.06.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTCHZ XFRA KYG2108Y1052 CHIN.RES.LA. HD-,10 0.070 EUR4BY XFRA HK0285041858 BYD ELECTRONIC 0.009 EURMX7A XFRA HK0200030994 MELCO INTL SUBDIV. 0.002 EURES9 XFRA US2921041065 EMPIRE ST.REA.TR.A DL-,01 0.094 EURAV1 XFRA EE3100034653 ARCO VARA AS EO 0,70 0.010 EUR1T6 XFRA US87265K1025 TPG SPECIALTY LEND.DL-,01 0.348 EURBZLA XFRA US0595781040 BANCO DO BRASIL ADR 1 0.021 EURFRS XFRA DE0005775803 FORIS AG 0.100 EURGY5 XFRA FR0000054678 EURO RESSOURCES SA EO-,01 0.150 EUR4Q2 XFRA US7476191041 QUANEX BUILD. PRODS DL-01 0.036 EUR75C XFRA CNE1000009Q7 CHINA PACIFIC IN.GR.H YC1 0.092 EURZVL XFRA CNE1000004R6 ZHAOJIN MINING IND.H YC 1 0.005 EURGSZ XFRA CNE100000395 CSSC OFF.+MAR.ENG.GR.HYC1 0.002 EURPKA XFRA US6951561090 PACKAGING CORP. OF AMER. 0.562 EURWX5 XFRA CA9611485090 WESTON -GEORGE- 0.302 EURTEKB XFRA CA8787422044 TECK RES LTD. B SUB.VTG 0.066 EURSWC XFRA CA82028K2002 SHAW COMM. N-VTG B 0.066 EURSB7 XFRA CA8029121057 SAPUTO INC. 0.099 EURP42 XFRA CA7459151089 PURE TECHNOLOGIES LTD. 0.020 EUR3PS XFRA CA7029251088 PASON SYSTEMS INC 0.113 EURMQ3 XFRA CA5542821031 MACDONALD, DETTWILER 0.245 EURL8G XFRA CA5394811015 LOBLAW COS LTD 0.179 EURI5U XFRA CA45823T1066 INTACT FINANCIAL CORP. 0.425 EURGO5 XFRA CA3809564097 GOLDCORP INC. 0.018 EUR3FO XFRA CA3518581051 FRANCO-NEVADA CORP. 0.205 EURPCD1 XFRA CA2925051047 ENCANA CORP. 0.013 EUR9CO XFRA CA2208741017 CORUS ENTERTAIN.B NVTG 0.063 EURCXD XFRA CA15135U1093 CENOVUS ENERGY INC. 0.033 EURCE9 XFRA CA1247651088 CAE INC. 0.053 EURQNC1 XFRA CA0985461049 BONTERRA ENERGY CORP. 0.066 EUR39B XFRA CA0906971035 BIRCHCLIFF ENERGY LTD 0.017 EURBCE1 XFRA CA05534B7604 BCE INC. NEW 0.476 EUR32V XFRA BMG9319H1025 VALIDUS HLDGS LTD DL -,1 0.339 EURRRJ XFRA BMG7496G1033 RENAISSANCERE HLDGS DL 1 0.285 EURCPQA XFRA BMG715071343 C.P.POKPHAND -ADJ.- DL-01 0.002 EUR