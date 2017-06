FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.06.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 13.06.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST6MK XFRA US58933Y1055 MERCK CO. DL-,01 0.419 EURM3P XFRA US58463J3041 MEDICAL PROPERTIES TR. 0.214 EURFDO XFRA US55616P1049 MACYS, INC. DL-,01 0.337 EURLP1 XFRA US5246601075 LEGGETT + PLATT DL-,01 0.321 EUR4I31 XFRA AT0000810445 AMUNDI EUROPA STOCK T 0.022 EURK6B XFRA US48242W1062 KBR INC. DL -,001 0.071 EURWXC XFRA US4617301035 INVESTORS R.ESTATE TR.SBI 0.062 EURHTR XFRA US4470111075 HUNTSMAN CORP. DL-,01 0.111 EUR4W8 XFRA US3886891015 GRAPHIC PACK.HLDG DL-,01 0.067 EURYC5 XFRA US35906A1088 FRONTIER COMMUNIC. DL-,25 0.036 EURFFC XFRA US31678A1034 FIFTH STREET FIN. DL-,01 0.018 EURA35 XFRA US3131483063 FEDERAL AGRICULTURAL C 0.321 EURFG8 XFRA US30225T1025 EXTRA SPACE ST.SBI DL-,01 0.695 EUREP7 XFRA US30049A1079 EVOLUTION PETROL. DL-,001 0.062 EUREV9 XFRA US29382R1077 ENTRAVISION A DL-,0001 0.028 EUREMY XFRA US29082A1079 EMBRAER S.A. ADR/4 O.N. 0.043 EUREAC XFRA US2774321002 EASTMAN CHEM. CO. DL-,01 0.455 EUREZV XFRA US25754A2015 DOMINOS PIZZA INC.DL-,001 0.410 EURFQI XFRA US2538681030 DIGITAL REALTY TR. DL-,01 0.829 EURDY6 XFRA US25179M1036 DEVON ENERGY CORP. DL-,10 0.053 EUREC8 XFRA US2074101013 CONMED CORP. DL-,01 0.178 EURCA3 XFRA US2003401070 COMERICA INC. DL 5 0.232 EURCCC3 XFRA US1912161007 COCA-COLA CO. DL-,25 0.330 EURCLF XFRA US16939P1066 CHINA LIFE INS.CO. ADR/5 0.122 EURCH5 XFRA US1653031088 CHESAPEAKE UTIL. DL-,4867 0.290 EUR5B9 XFRA US11133T1034 BROADRIDGE FINL SOL.DL-01 0.294 EURBO5 XFRA US1033041013 BOYD GAMING CORP. DL-,01 0.045 EURBUY XFRA US0865161014 BEST BUY CO. DL-,10 0.303 EURWR1 XFRA US0844231029 BERKLEY CORP. DL-,20 0.571 EURQCTA XFRA US0774541066 BELDEN INC. DL -,01 0.045 EURYBA XFRA US0596921033 BANCORPSOUTH INC. DL 2,5 0.111 EUR9A2 XFRA US04010L1035 ARES CAPITAL CORP. 0.339 EURMRO XFRA US0373763087 MOSENERGO ADR/50 RL 1 0.066 EURPHM7 XFRA US02209S1033 ALTRIA GRP INC. DL-,333 0.544 EURAMC XFRA US0126531013 ALBEMARLE CORP. DL-,01 0.285 EUR