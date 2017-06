FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 12.06.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM13.06.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 12.06.2017.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 13.06.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTUCBN XFRA US90984P3038 UTD COMMUNITY BANKS DL 1 0.080 EUR1JE XFRA CA48213W1014 JUST ENERGY GROUP 0.083 EURDDR XFRA US23317H1023 DDR CORP. 0.170 EURIWTA XFRA AT0000842521 ERSTE BOND EMERG. MKTS A 1.900 EURSBNC XFRA US80585Y3080 SBERBANK ADR REGS/4 RL3 0.382 EURWJL XFRA CA7477131055 QUARTERHILL INC. 0.008 EUR4GC XFRA US6378701063 NAT.STORAGE AFFIL.TR.SBI 0.233 EURIWTE XFRA AT0000858568 ESPA BOND EURO-MIDTERM A 0.250 EURFHDD XFRA AT0000857412 PIONEER AT-AUSTRIA ST.A 0.950 EURFHDJ XFRA AT0000857040 PIONEER AT-GOLD STK A 0.280 EURIWTD XFRA AT0000746755 ESPA STOCK BIOTEC T 3.116 EURS6IA XFRA US5253271028 LEIDOS HOLDINGS DL-,0001 0.286 EURNRN XFRA US98389B1008 XCEL ENERGY DL 2,50 0.322 EURWTH XFRA US9818111026 WORTHINGTON INDS 0.179 EURWRI XFRA US9396531017 WASHINGTON REIT SBI 0.268 EURVHY XFRA US9282981086 VISHAY INTERTECH. DL-,10 0.056 EURVCX XFRA US92553P2011 VIACOM INC. B DL-,001 0.179 EURVCXA XFRA US92553P1021 VIACOM INC. A DL-,001 0.179 EURXFRA DE000HSH4F31 HSH NORDBANK MZC 3 13/19 0.000 %VNB XFRA US9197941076 VALLEY NATL BANCORP 0.098 EURUVD XFRA US91347P1057 UNIVERSAL DISPLAY DL-,01 0.027 EUR3U6 XFRA US9026811052 UGI CORP. 0.224 EURTN8 XFRA US8835561023 THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1 0.134 EURTNE2 XFRA US8793822086 TELEFONICA S.A.EO 1 ADR 1 0.196 EURTU8 XFRA US8766641034 TAUBMAN CENTERS DL-,01 0.559 EURSA8A XFRA US83545G1022 SONIC AUTOMOTIVE A DL-,01 0.045 EURSVC XFRA US8175651046 SERVICE CORP. INTL DL 1 0.134 EURRAX XFRA US75281A1097 RANGE RES CORP. DL-,01 0.018 EURTR1 XFRA US74144T1088 T.ROW.PR.GRP DL-,20 0.510 EUR6OM XFRA US6907321029 OWENS + MINOR DL 2 0.230 EURDQW1 XFRA AT0000A18XM4 AMS AG 0.300 EURN7MG XFRA US67011E2046 NOVOLIPETSKIY MET.KO.REGS 0.907 EURUG9 XFRA US6515871076 NEWMARKET CORP. 1.565 EURNJ1 XFRA US6460251068 NEW JERSEY RES DL2,50 0.228 EURMTLA XFRA US6200763075 MOTOROLA SOLUTIONS DL-,01 0.420 EUR