FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 12.04.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM13.04.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 12.04.2018.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 13.04.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTTQ71 XFRA DK0060477503 TOPDANMARK AS NAM. DK 1 2.551 EUR61E XFRA CA29269C2076 ENERCARE INC. 0.053 EURWZD9 XFRA LU0967739193 PATRIARCH CLAS.DIV.4 PL.A 0.098 EUR3G3B XFRA MXP4948K1056 GRUMA SAB DE CV B 0.047 EURAH2N XFRA CH0011339204 ASCOM HLDG NA SF 0,50 0.380 EURGGL XFRA US3794631024 GLOBAL WATER RES DL-,01 0.019 EURMF4X XFRA LU0318816500 ARBOR INVEST-SYSTEMA. P 0.460 EUR7AT XFRA SE0007666110 ATTENDO AB 0.124 EURBEW XFRA CA2553311002 DIVERSIFIED ROYALTY 0.012 EURH9I XFRA SE0000652216 ICA GRUPPEN AB SK 2,50 1.070 EUR