FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.03.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 13.03.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTNXWB XFRA US90130A2006 TWENTY-FIRST CENT. FOX B 0.146 EURRP0 XFRA US74972G1031 RPX CORP. DL -,0001 0.041 EURNWXA XFRA US90130A1016 TWENTY-FIRST CENT. FOX A 0.146 EURNC0B XFRA US65249B2088 NEWS CORP. (NEW) B DL-,01 0.081 EUR73W XFRA US92978AAA07 WACHOVIA CAP.TR.III UND.VHY XFRA US9282981086 VISHAY INTERTECH. DL-,10 0.055 EURXFRA DE000HSH4F31 HSH NORDBANK MZC 3 13/19 0.000 %ROW XFRA US8826811098 TEXAS ROADHOUSE DL-,001 0.203 EURNC0 XFRA US65249B1098 NEWS CORP. A DL-,01 0.081 EURPUP XFRA US74460D1090 PUBLIC STORAGE DL-,10 1.627 EURW8U XFRA US69360J1079 PS BUSINESS PARKS 0.691 EURHNM XFRA US6866881021 ORMAT TECHNOLOG. DL-,001 0.187 EURKHP XFRA US5002551043 KOHL'S CORP. DL-,01 0.496 EURWX2 XFRA US3137472060 FED. RLTY INV. TRUST SBI 0.814 EURCSN XFRA US1263491094 CSG SYS INTL DL-,01 0.171 EURWR1 XFRA US0844231029 BERKLEY CORP. DL-,20 0.114 EURAAZ XFRA US0325111070 ANADARKO PET.CORP. DL-,10 0.203 EURAE4 XFRA US0236081024 AMEREN CORP. DL-,01 0.372 EURSNO XFRA HK0083000502 SINO LD CO. 0.060 EURHYN XFRA HK0014000126 HYSAN DEV. CO.LTD 0.115 EUR7BP1 XFRA TH0420010R18 BANGCHAK CORP. NVDR BA 1 0.029 EURBZLA XFRA US0595781040 BANCO DO BRASIL ADR 1 0.020 EUR08T XFRA CA89156V1067 TOURMALINE OIL CORP. 0.051 EURCS6 XFRA CA1469001053 CASCADES INC. 0.025 EURG2O XFRA BMG9456A1009 GOLAR LNG LTD. DL 1 0.041 EURI8M XFRA AU000000SGM7 SIMS METAL MGMT LTD. DEF. 0.147 EURGRR XFRA AU000000GRR8 GRANGE RES. 0.006 EUR8GR XFRA AU000000GNG0 GR ENGINEERING SVCS 0.038 EUR2HP XFRA US42824C1099 HEWLETT PACKARD ENT. 0.061 EUR7HP XFRA US40434L1052 HP INC DL -,01 0.113 EUR06K1 XFRA AU000000REG6 REGIS HEALTHCARE 0.059 EURNC0E XFRA AU000000NWS2 NEWS CORP.N.CUFS(B)DL-,01 0.081 EURCSJA XFRA US12637N2045 CSL LTD SPON.ADR 2 0.321 EURTRY XFRA US8958481090 TRIANGLE CAPITAL DL -,001 0.244 EURTG9 XFRA AU000000CWY3 CLEANAWAY WASTE MNGMT 0.007 EUR