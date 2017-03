FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 10.03.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM13.03.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 10.03.2017.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 13.03.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTCSJA XFRA US12637N2045 CSL LTD SPON.ADR 2 0.303 EUR60A XFRA IE00BFRT3W74 ALLEGION PLC DL 1 0.151 EURRRK XFRA US75700L1089 RED ROCK RESORTS A DL-,01 0.095 EURCBY XFRA US2036071064 COMMUNITY BK SYS DL 1 0.303 EURKK6 XFRA US4989042001 KNOLL INC. DL -,01 0.142 EURNWZA XFRA US6680743050 NORTHWESTERN NEW DL-,01 0.497 EURSP1 XFRA US73278L1052 POOL CORP. DL-,001 0.294 EURAZDA XFRA US0025353006 AARON'S INC. A DL -,50 0.026 EUR5WJ XFRA CA9307831052 WAJAX CORP. 0.175 EURA5V XFRA AU000000ALU8 ALTIUM LTD. 0.078 EURWC41 XFRA CA9604105044 WESTJET AIRLINES VTG SHS 0.098 EURGQTT XFRA MHY2109Q4086 DRYSHIPS INC. 2017 DL-,01 0.066 EURFC9 XFRA US1251341061 CEB INC. DL-,01 0.391 EURFPB XFRA US05990K1060 BANC OF CALIFORNIA 0.123 EURUS3 XFRA US2966891028 ESSENDANT INC. DL-10 0.133 EUR