FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 10.03.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM13.03.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 10.03.2017.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 13.03.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTMVV1 XFRA DE000A0H52F5 MVV ENERGIE AG NA O.N. 0.900 EUREIS XFRA DE0005658009 EISEN- U.HUETTENWERKE 0.850 EURPKA XFRA US6951561090 PACKAGING CORP. OF AMER. 0.597 EURWX5 XFRA CA9611485090 WESTON -GEORGE- 0.308 EURSWC XFRA CA82028K2002 SHAW COMM. N-VTG B 0.069 EURP42 XFRA CA7459151089 PURE TECHNOLOGIES LTD. 0.021 EURMQ3 XFRA CA5542821031 MACDONALD, DETTWILER 0.259 EURL8G XFRA CA5394811015 LOBLAW COS LTD 0.182 EURI5U XFRA CA45823T1066 INTACT FINANCIAL CORP. 0.448 EURPCD1 XFRA CA2925051047 ENCANA CORP. 0.014 EUR9CO XFRA CA2208741017 CORUS ENTERTAIN.B NVTG 0.067 EURCXD XFRA CA15135U1093 CENOVUS ENERGY INC. 0.035 EURCE9 XFRA CA1247651088 CAE INC. 0.056 EURQNC1 XFRA CA0985461049 BONTERRA ENERGY CORP. 0.070 EURBCE1 XFRA CA05534B7604 BCE INC. NEW 0.503 EURG2O XFRA BMG9456A1009 GOLAR LNG LTD. DL 1 0.047 EUR32V XFRA BMG9319H1025 VALIDUS HLDGS LTD DL -,1 0.360 EURRRJ XFRA BMG7496G1033 RENAISSANCERE HLDGS DL 1 0.303 EURI8M XFRA AU000000SGM7 SIMS METAL MGMT LTD. DEF. 0.142 EUR8GR XFRA AU000000GNG0 GR ENGINEERING SVCS 0.036 EURXFRA XS0131739236 ANTONV.CPL TR. 01/UND.FLR 0.001 %I5M XFRA US46284V1017 IRON MOUNTAIN (NEW)DL-,01 0.521 EURXFRA DE000HSH3230 HSH NORDBANK MZC 12 12/19 0.000 %2HP XFRA US42824C1099 HEWLETT PACKARD ENT. 0.062 EURA4XA XFRA US02665T3068 AMERN HOME.4 RENT A DL-01 0.047 EURUSI XFRA US90346E1038 US SILICA HLDGS INC.DL-01 0.059 EURXLF XFRA BMG982941046 XL GROUP LTD DL -,01 0.208 EURSIU XFRA US8603721015 STEWART INFO. SERV. DL 1 0.284 EURSGX1 XFRA US1281951046 CALATLANTIC GRP DL-,01 0.038 EUR3SP3 XFRA LU0944780906 STARS DEFENSIV A 0.231 EUR2AR1 XFRA US0423155078 ARMOUR RES.REIT DL-,0001 0.180 EURWWFA XFRA US98156Q1085 WW ENTERTAIN A DL-,01 0.114 EUR6LA XFRA US5128161099 LAMAR ADVERTISING A 0.786 EURD6J XFRA US2466471016 DELEK US HLDGS INC.DL-,01 0.142 EUR61E XFRA CA29269C2076 ENERCARE INC. 0.054 EUR