FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 10.03.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM13.03.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 10.03.2017.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 13.03.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTUCBN XFRA US90984P3038 UTD COMMUNITY BANKS DL 1 0.085 EURNXWB XFRA US90130A2006 TWENTY-FIRST CENT. FOX B 0.170 EUR1JE XFRA CA48213W1014 JUST ENERGY GROUP 0.088 EURPOJN XFRA US74340W1036 PROLOGIS INC. DL-,01 0.417 EURUPKB XFRA LU0114997082 STARCAP-STARPOINT A-EUR 2.797 EURXFRA AU0000TAHHB9 TABCORP HLDGS 2037 FLR 1.016 EUR4GC XFRA US6378701063 NAT.STORAGE AFFIL.TR.SBI 0.227 EURSBQ1 XFRA LU0137341789 STARCAPITAL-ARGOS A EUR 2.576 EURSBQ4 XFRA LU0137341359 STARCAPITAL-PRIAMOS A EUR 2.539 EURSBQ5 XFRA LU0350239504 STARC.HUBER-STRATEGY 1 A 2.737 EURNWXA XFRA US90130A1016 TWENTY-FIRST CENT. FOX A 0.170 EURS6IA XFRA US5253271028 LEIDOS HOLDINGS DL-,0001 0.303 EURNC0B XFRA US65249B2088 NEWS CORP. (NEW) B DL-,01 0.095 EURNRN XFRA US98389B1008 XCEL ENERGY DL 2,50 0.341 EURWTH XFRA US9818111026 WORTHINGTON INDS 0.189 EURWRI XFRA US9396531017 WASHINGTON REIT SBI 0.284 EURVCX XFRA US92553P2011 VIACOM INC. B DL-,001 0.189 EURVCXA XFRA US92553P1021 VIACOM INC. A DL-,001 0.189 EURXFRA DE000HSH4F31 HSH NORDBANK MZC 3 13/19 0.000 %VNB XFRA US9197941076 VALLEY NATL BANCORP 0.104 EUR3U6 XFRA US9026811052 UGI CORP. 0.225 EURTN8 XFRA US8835561023 THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1 0.142 EURROW XFRA US8826811098 TEXAS ROADHOUSE DL-,001 0.199 EURNC0 XFRA US65249B1098 NEWS CORP. A DL-,01 0.095 EURTU8 XFRA US8766641034 TAUBMAN CENTERS DL-,01 0.592 EURSA8A XFRA US83545G1022 SONIC AUTOMOTIVE A DL-,01 0.047 EURSVC XFRA US8175651046 SERVICE CORP. INTL DL 1 0.123 EURRAX XFRA US75281A1097 RANGE RES CORP. DL-,01 0.019 EURPUP XFRA US74460D1090 PUBLIC STORAGE DL-,10 1.894 EURW8U XFRA US69360J1079 PS BUSINESS PARKS 0.805 EUR6OM XFRA US6907321029 OWENS + MINOR DL 2 0.244 EURHNM XFRA US6866881021 ORMAT TECHNOLOG. DL-,001 0.161 EURUG9 XFRA US6515871076 NEWMARKET CORP. 1.657 EURNJ1 XFRA US6460251068 NEW JERSEY RES DL2,50 0.241 EURMTLA XFRA US6200763075 MOTOROLA SOLUTIONS DL-,01 0.445 EUR