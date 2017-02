FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 10.02.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM13.02.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 10.02.2017.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 13.02.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTXFRA AU0000WBCHB2 WESTPAC BKG 2023 FLR 0.731 EURLID XFRA US0185811082 ALLIANCE DATA SYS. DL-,01 0.487 EURAGJ XFRA US0010841023 AGCO CORP. DL-,01 0.131 EURAFL XFRA US0010551028 AFLAC INC. DL -,10 0.403 EUR0SU XFRA US86722Y1010 SUNCOKE ENER.P.UTS DL-,01 0.556 EURPS8 XFRA US7415111092 PRICESMART INC. DL-,0001 0.328 EUR4TL XFRA US8868851028 TILLY'S INC.CL.A DL -,001 0.655 EURSWC XFRA CA82028K2002 SHAW COMM. N-VTG B 0.070 EUR62M XFRA CA59162N1096 METRO INC. 0.116 EUREN3 XFRA CA29250N1050 ENBRIDGE INC. 0.416 EURQNC1 XFRA CA0985461049 BONTERRA ENERGY CORP. 0.071 EURSCL XFRA AN8068571086 SCHLUMBERGER DL-,01 0.468 EURDLLN XFRA US2578672006 DONNELLEY NEW DL 1,25 0.131 EURAEBA XFRA US0185223007 ALLETE INC. NEW 0.501 EURKCH XFRA US49714P1084 KINSALE CAP.GRP.INC. -,01 0.056 EUR2L3 XFRA US50218P1075 LSC COMMUNICATIONS DL-,01 0.234 EURSRU XFRA US8536661056 STAND. MOTOR PROD. DL 2 0.178 EURPW2 XFRA US7391281067 POWELL IND. INC. DL -,01 0.243 EUR1WT XFRA US97717P1049 WISDOMTREE INV. DL-,01 0.075 EUR2AR1 XFRA US0423155078 ARMOUR RES.REIT DL-,0001 0.178 EUR59S XFRA AU000000SCG8 SCENTRE GROUP UTS 0.077 EUR61E XFRA CA29269C2076 ENERCARE INC. 0.055 EURFDV XFRA US2538271097 DIGIRAD CORP. DL -,0001 0.047 EUR0AK XFRA US03852U1060 ARAMARK DL -,01 0.096 EURXFRA DE000HSH4W06 HSH NORDBANK MZC 2 15/19 0.000 %SV2 XFRA US8163001071 SELECTIVE INS. GRP DL 2 0.150 EUROT4 XFRA US6896481032 OTTER TAIL DL 5 0.300 EURRW6A XFRA DE000A1R0YA4 RUDOLF WOEHRL AG ANL 18 0.006 %2NV XFRA US29414J1079 ENVIVA PARTNERS LP DL-,10 0.501 EUR