FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 10.02.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM13.02.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 10.02.2017.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 13.02.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTXFRA DE000HLB04Q3 LB.HESS.-THR.ZI.EX.02A/14 0.003 %XFRA DE000BLB2NS2 BAY.LDSBK DAX-KO.ANL 1/14 0.003 %XFRA DE000HSH4W14 HSH NORDBANK MZC 3 15/25 0.001 %W8A XFRA US9314271084 WALGREENS BOOTS AL.DL-,01 0.351 EURWFF XFRA AU000000WFD0 WESTFLD CORP. UTS 0.090 EURVET XFRA US92240G1013 VECTREN CORP. 0.393 EURWXE XFRA US9030021037 UMH PROPERTIES INC.DL-,10 0.169 EURDYH XFRA US87612E1064 TARGET CORP. DL-,0833 0.562 EURTFC XFRA US8722751026 TCF FINL CORP. DL-,01 0.070 EURN4D XFRA US8475601097 SPECTRA ENERGY DL -,001 0.412 EURSZR XFRA US8448951025 SOUTHWEST GAS HLDGS DL 1 0.421 EURPQ3 XFRA US74386T1051 PROVIDENT FINL SVCS DL-01 0.178 EURMMY XFRA US5779331041 MAXIMUS INC. 0.042 EURBEM XFRA US5766901012 MATERION CORP. DL 1 0.089 EURUSS XFRA US5658491064 MARATHON OIL DL 1 0.047 EURLLY XFRA US5324571083 LILLY (ELI) 0.487 EURKOG XFRA US5010441013 KROGER CO. DL 1 0.112 EURKLA XFRA US4824801009 KLA-TENCOR CORP. DL-,001 0.506 EURJBL XFRA US4663131039 JABIL CIRCUIT DL-,001 0.075 EURINP XFRA US4601461035 INTL PAPER DL 1 0.433 EURWXF XFRA US4327481010 HILLTOP HLDGS INC. DL-,01 0.056 EURHAR XFRA US4128221086 HARLEY-DAVID.INC. DL -,01 0.342 EURHC5 XFRA US40414L1098 HCP INC. DL 1 0.346 EURFFC XFRA US31678A1034 FIFTH STREET FIN. DL-,01 0.056 EURPEO XFRA US30161N1019 EXELON CORP. 0.307 EURDUP XFRA US2635341090 DU PONT NEMOURS DL -,30 0.356 EUREDC XFRA US2091151041 CONSOLIDATED EDISON 0.646 EURENY XFRA US1717981013 CIMAREX ENERGY DL-,01 0.075 EURBHI XFRA US0921131092 BLACK HILLS CORP. DL 1 0.417 EURLIV XFRA US0528001094 AUTOLIV INC. DL-,01 0.543 EURORD XFRA US0462651045 ASTORIA FIN.CORP. DL-,01 0.037 EURA2A XFRA US03836W1036 AQUA AMERICA INC. DL-,50 0.179 EURAT4 XFRA US03820C1053 APPLIED IND. TECHS 0.272 EURAMG XFRA US0311621009 AMGEN INC. DL-,0001 1.077 EURFDK XFRA US0298991011 AMERICAN STAT.WTR DL 2,50 0.227 EUR